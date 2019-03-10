شؤون محلية

اجتماع دولي لبحث تدفق الحركة الجوية من سورية بغيابها!

| مازن جبور

الإثنين, 11-03-2019

بينما بدأ في عمان اجتماع لمنظمة الطيران المدني الدولي بهدف بحث سلامة الإجراءات العملياتية لتدفق الحركة في المجال الجوي السوري، بين مصدر في وزارة النقل لـ«الوطن»، أن سورية غير حاضرة في المؤتمر، ولم يصل وزارة النقل السورية أي شيء رسمي من الجانب الأردني بهذا الخصوص.
وذكرت وكالة «بترا» الأردنية للأنباء، أنه بدأت في عمان، أعمال الاجتماع التنسيقي الإقليمي الأول لمنظمة الطيران المدني الدولي، والذي تستضيفه هيئة تنظيم الطيران المدني.
كما سيبحث المؤتمر، التحديات التي تعوق تدفق الحركة الجوية والإجراءات الموصى بها لتذليل تلك الصعوبات، والتي من شأنها دعم سلطات الطيران المدني وشركات الطيران فيما يتعلق بقرارها المتعلق بالتشغيل عبر الأجواء السورية.
ويشارك فيه خبراء من الهيئات العامة للطيران المدني في عدد من دول منطقة الشرق الأوسط وأعضاء اتحاد الطيران في المنطقة، إضافة إلى شركات الطيران المحلية والدولية.

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