في الجولة الثانية من بطولة الاتحاد الآسيوي … لا أنصاف حلول بلقاءي الجيش والاتحاد مع النجمة اللبناني والبحريني

تنطلق اليوم مباريات الجولة الثانية من دوري المجموعات لحساب بطولة الاتحاد الآسيوي، ويلعب ممثلانا الجيش والاتحاد على أمل الفوز بعد أن أنهيا الجولة الأولى بالتعادل، فتعادل الجيش مع هلال القدس بهدف لمثله، وتعادل الاتحاد مع الكويت الكويتي بلا أهداف.

وإذا كان تعادل الاتحاد محرزاً وإيجابياً لكونه كان مع صاحب الضيافة على أرضه وجمهوره، فإن فريق الجيش لقي الكثير من العتب بتعادل مع هلال القدس لأن الأخير من الفرق التي ليست لها باع في هذه البطولة.

بكل الأحوال فريقانا قادمان لتعديل مسار الجولة الأولى وخصوصاً الجيش الذي يواجه النجمة اللبناني في بيروت، بينما سيواجه الاتحاد مضيفه النجمة البحريني على ملعب نادي الجزيرة بأبو ظبي الإماراتية، والفوز مطلوب لتحقيق نقلة نوعية في البطولة وغير ذلك سيصعّب على الفريقين المراحل القادمة، وخصوصاً أن البطولة لا تعترف إلا بمتصدري المجموعات، لذلك فالخطوات محسوبة، والبطولة لن تقبل بأنصاف الخطوات والحلول.

على العموم فإن ميزان القوى يجب أن يميل إلى سفيرينا فمنافساهما لا يمتلكان القوة الموازية، باستثناء موضوع الأرض والجمهور مع اعتبار أن أرض الإمارات تميل للبحرين أكثر من ميلها إلى الجالية السورية هناك.

الآلاتي مدرب الاتحاد من المؤكد أن هضم فريقه وكذلك مدرب الجيش الجديد طارق الجبان، ونأمل التوفيق للفريقين.

الفوز أولاً وأخيراً

الجيش في رحلته إلى بيروت مطالب بالفوز وهو هدفه أولاً وأخيراً، فمصيره في البطولة معلق في هذه المباراة، حتى لا تشكل بقية المباريات ضغطاً عليه وخصوصاً أنه سيواجه الوحدات الأردني في آخر جولات الذهاب، وهي برأيي أصعب المباريات.

التعادل السابق مع هلال القدس يعتبر عثرة وكشف عن ثغرة كبيرة تجلت بعدم استغلال الفرص، فالسيطرة قد لا تعني شيئاً في عالم كرة القدم إن لم تحقق الفوز والتغيير الذي أجرته إدارة الفريق على الصعيد الفني قد يكون مناسباً وغايته أولاً وأخيراً تشكيل صدمة إيجابية بالفريق.

المدرب الجديد طارق الجبان ليس بعيداً عن الفريق، فهو ابن النادي لعقود طويلة، ودخل الكادر التدريبي للفريق منذ الشهر الماضي بعد انتهاء مهمته مع المنتخب الأول، وهو تماس مع اللاعبين، وخصوصاً أنه راقب فرق الدوري في الأشهر الستة الماضية لاختيار الأفضل للمنتخب، وهذا يعني أن فريق الجيش كان ضمن مجهر المدرب، ثم دخل معهم في التدريب ومنذ عشرة أيام صار المدرب الأول بالفريق.

الجبان وفي أول مباراة رسمية له مع الجيش فاز على المجد 3/1، ونحن ننتظر ماذا سيقدم لنا بلقاء النجمة اللبناني، فكل شيء أمامه واضح وصريح.

الخبرة التي يكتنزها ليست قليلة وخصوصاً زمن عمله مع المنتخب الوطني وقد استمرت لأكثر من عامين، كان فيها مساعداً للحكيم ثم مساعداً للألماني شتانغة، اليوم فكر الجبان سيقول كلمته، فرأيه لم يعد استشارياً، وهي فرصته ليثبت نفسه كمدرب أول ناجح.

العقبة الوحيدة تكمن في الانسجام مع اللاعبين، وهذا يجب أن يعمل عليه المدرب ليوصل أفكاره بسرعة من دون أي تعقيد.

ما يملكه الجبان بالفريق لاعبون قادرون على تقديم مباريات لائقة بأسلوب هجومي مع حذر دفاعي، ونفترض هنا أن دفاع الجيش سيكون مرصوصاً لأن مدرب الفريق مدافع عندما كان لاعباً فالمشكلة ستبقى قائمة مع العمليات الهجومية ودور خط الوسط بمساندة المهاجمين لتحقيق الكلمة الفصل في المباراة.

الرؤية العامة للمباراة تتحدث عن مباراة تنافسية عالية بين فريقين أميزهما الجيش، وأمضاهما سلاحاً النجمة لامتلاكه سلاحي الأرض والجمهور.

صاحب الضيافة خسر اللقاء الأول أمام الوحدات الأردني صفر/1 بعمان، فلا مناص أمامه من تعويض هذه النتيجة وإلا فسيبقى على هامش البطولة من بدايتها، وسيحتاج إلى معادلات حسابية معقدة لينجو بنفسه ويخرق كل العادات والتقاليد، فيزيح الفرق عن طريقه من جديد ويحظى بمقعد المجموعة الوحيد، لذلك سيزج بكل ما يملك من أوراق رابحة في هذه المباراة على أمل الفوز الذي يجدد آماله من جديد.

الجيش بوضع مشابه، ويدرك تماماً هذه المعادلة، لذلك، وكما صرح مسؤولو الفريق فإنهم ذاهبون إلى بيروت من أجل تحقيق الفوز ولا شيء غيره.

أفضلية الزعيم

الزعيم يملك الأفضلية في مواجهاته مع الفرق اللبنانية، وقد التقى في إطار هذه البطولة مع أولمبيك بيروت (طرابلس الرياضي) ومع العهد والنجمة.

فمع النجمة تعادل بموسم 2014 صفر/صفر وخسر صفر/1، ورد الجيش اعتباره موسم 2015 عندما فاز مرتين 1/صفر و2/صفر.

ومع طرابلس الرياضي تعادل صفر/صفر وفاز 2/صفر وحدث ذلك في النسخة الأولى موسم 2004.

ومع العهد تعادل 1/1 وفاز الجيش 6/3 موسم 2011، لكن الموسم الماضي ابتسم للعهد الذي فاز 4/1 بعد التعادل 1/1.

المباراة ستجري على ملعب المدينة الرياضية ببيروت الساعة السابعة مساء وسيقودها الحكم التايواني مينغ هسون يو.

الاتحاد لتجاوز النجمة البحريني

| أبو ظبي – فارس نجيب آغا

خرج الاتحاد في أولى مبارياته ضمن مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي بنقطة التعادل مع أبرز فرق المجموعة الكويت الكويتي وهي بداية تبدو مبشرة وجيدة جداً قياساً لوضع الفريقين، وبناء عليه يعود الاتحاد ليواجه على ملعبه بإستاد محمد بن زياد في أبو ظبي فريق النجمة البحريني الذي بدوره خرج متعادلاً أيضاً بملعبه مع الجزيرة الأردني بهدف لهدف، أي إن جميع الفرق متعادلة نقاطاً، الاتحاد يدخل المواجهة متسلحاً بعزيمة وقوة لاعبيه خاصة بعد أن حقق فوزاً مهماً على الوثبة ما منحه أريحية بتوقيت مناسب وهو بلا شك يأمل بأن يحقق الفوز على خصمه النجمة البحريني الذي يبدو أقل قوة من فريق الكويت لكن كل ذلك يبقى على الورق والفصل سيكون في أرض الملعب، الاتحاد يعيش حالة من الاستقرار الفني والإداري والمالي ولا يوجد شيء يمكن الحديث عنه ليعكر الأجواء والصورة في أبهى ألوانها والخروج بنقاط المباراة كاملةً رغبة جماهيرية وهو حق مشروع ومطلب ضروري.

نزعة هجومية

لا شك سيختلف أداء الاتحاد عن المباراة الماضية ضد الكويت ولن يدخل بنهج دفاعي بل العكس تماماً لأن الفريق مطالب بالمبادرة وإضفاء النزعة الهجومية فمن يرغب بالفوز يجب عليه الوصول لمرمى الخصم بأكبر قدر ممكن واستغلال الفرص والتسجيل وهذا يحتاج لتركيز كبير من قبل المهتدي الذي سيلعب كرأس حربة صريح مع تمويل من قبل العمري والغباش ودورهم في الزيادة العددية من الناحية الهجومية عبر الأطراف متمثلة بحسام العمر ومحمد الأحمد، بالمقابل دفاع الاتحاد صمد أمام الكويت رغم كثافة الضغط الذي تلقاه وهذا شيء جيد يمنح اللاعبين ثقة خاصة أن النجمة يمتلك مهاجماً سنغالياً من العيار الثقيل (مامادو درامي) وهو من أكثر اللاعبين الذين سيشكلون خطورة على مرمى الاتحاد ويحتاج لمدافع يجيد معاملته والحد من خطورته كونه يمتلك إمكانيات عالية ومصدر القلق من قبل الفريق النجماوي.

الخصم البحريني

يقود فريق النجمة البحريني المدرب التونسي فتحي العبيدي ويعتبر مهاجمه السنغالي مامادو درامي من أبرز اللاعبين حيث يحتل صدارة هدافي الدوري برصيد (11) هدفاً والمحترف الآخر البرازيلي جوليانو دي باولا ومن المحليين عبد الرحمن عبد الكريم، إبراهيم أحمد حبيب، سيد حسين، أحمد عبد الوهاب، محمد الطيب، علي منير، النجمة يحتل المركز الثالث في دوري بلاده خلف الرفاع والمنامة.

المؤتمر الصحفي

أمين آلاتي: نتشرف أن يكون ملعبنا في دولة الإمارات العربية المتحدة والاستضافة تعبر عن متانة العلاقة، نحن كفريق له اسم كبير بالبطولة الآسيوية ونتمنى أن نحافظ عليه وبدايتنا أمام فريق الكويت كانت جيدة ونسعى للعمل أكثر وأن نقدم مباراة تليق بنادي الاتحاد ونخرج بنتيجة إيجابية وفريقنا يتطور في بعض الأمور والمحترفون هم الذين يشكلون الفارق لدى الفريق البحريني ويغيب عنا زكريا حنان بداعي الإصابة ونشكر الجماهير السورية على حسن الاستقبال.

بطاقة المباراة

تقام المباراة على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي وتنطلق صافرة البداية بتمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت دمشق ويقودها طاقم تحكيم عماني ويتألف من محمود المجرافي للساحة وسعيد رشيد الحقماني مساعداً أولاً وناصر عبد اللـه سعيدي مساعداً ثانياً والهندي برنجال باترجي حكماً رابعاً ويراقبها إدارياً الهندي بوتام كار والعراقي قدحوم سيد مقيّماً للحكام.