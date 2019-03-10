شؤون محلية

أعضاء محافظة طرطوس: تقارير أعضاء المكتب التنفيذي قص ولصق

| طرطوس- محمد حسين

الإثنين, 11-03-2019

اشتكى أعضاء مجلس محافظة طرطوس أن التقارير المقدمة من أعضاء المكتب التنفيذي هي تقارير معدة بطريقة القص واللصق ومن أعدها هي المديريات وليس أعضاء المكتب متسائلين: أين رأي عضو المكتب التنفيذي المختص؟ وأين ما قام به؟
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس في دورته الثانية لهذا العام التي بدأت أمس والتي شهدت أخذاً ورداً وتصويتاً ثم تراجعاً عن التصويت فبعد أن نال مقترح تشكيل لجنة لإعادة النظر بالأسس المعتمدة في إعداد الموازنة إجماع الحاضرين تم التراجع عنه بعد سلسلة من المداخلات التي أكدت أن هذا هو عمل لجنة الموازنة الدائمة المشكلة من المجلس ولذلك فليس من المستحسن تشكيل لجنة ثانية للغرض نفسه.
نائب رئيس المكتب التنفيذي تدخل في النقاش, مبيناً أن أغلب من يعترضون على لجنة الموازنة هم من أعضائها «هل تعترضون على حالكم؟» فمن يكون لديه مقترح ليقم بتقديمه إلى لجنة الموازنة لدراسته وكل موضــوع يخدم العمل نحن معه وهنا تم الاتفاق على هذه الصيغة.
وتم الطلب من الأعضاء تقديم مقترحاتهم الخطية حول الموازنة لدراستها ومن ثم اعتمادها ومن ثم تم إلغاء مقترح تشكيل اللجنة من دون الإعلان أو التصويت ثانية على ذلك!
وكان اللافت خلال الجلسة تدخل رئيسة المجلس أكثر من مرة مطالبة الجميع بالتقيد بآداب الجلسات وعدم طرح أمور من خارج جدول الأعمال: «خلينا نلتزم بآداب الجلسات»

كما ركزت بعض المداخلات على عدم الحصول على الإجابات عن الأسئلة الخطية والشفهية وعدم حضور بعض المديرين مطالبين بحضورهم والرد على أسئلة الأعضاء وعدم التقصير في موضوع المتابعة.. وسأل أحد الأعضاء قائلاً:

هناك قرار تم اتخاذه بالإجماع في الدورة السابقة ألا يفترض بنا السؤال عنه؟ فدور المجلس ينتزع وهو سيد نفسه وكل ما يدور هو نقاشات وتصويت ولا نرى شيئاً.. ترى ما الذي يمكن أن نجيب به من انتخبنا حين يسألنا عما قمنا به؟
رئيسة المجلس أكدت أنه لا تقصير، والأسئلة التي يتم تقديمها يتم تحويلها للجهة العامة صاحبة العلاقة وهي من المفترض أن تجيب وأي مدير نوجه إليه الدعوة لحضور جلسات المجلس ولا يأتي فسنوجه له إنذاراً في المرات القادمة.

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