عربي ودولي

مادورو يؤكد مسؤولية أميركا عن انقطاع الكهرباء في فنزويلا

| وكالات

الإثنين, 11-03-2019

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن الولايات المتحدة هي المسؤولة عن انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق بفنزويلا موضحاً أن هجوماً إلكترونياً استهدف نظام التحكم الآلي بمحطة توليد الطاقة الكهرومائية ما استدعى إغلاقها مؤقتاً ما تسبب في انقطاع إمدادات الطاقة.
وقال مادورو أمام حشد من المواطنين الفنزويليين في كاراكاس: لقد استأنفنا إمدادات الكهرباء بنسبة 70 بالمئة في البلاد ولكن عند الظهيرة تم شن هجوم إلكتروني آخر استهدف إحدى محطات الطاقة والتي كانت تعمل بشكل مثالي حتى اللحظة ولهذا السبب تعرقلت جهودنا بالتقدم «بإصلاح الضرر» الذي تمكنا من تحقيقه بحلول منتصف اليوم. وأدت عملية تخريب متعمدة يوم الخميس الماضي إلى انقطاع تام للتيار الكهربائي في 21 ولاية من أصل 23 في فنزويلا إضافة إلى العاصمة كاراكاس ما أدى إلى توقف عمل مترو الأنفاق والاتصالات والإنترنت.
من جهتها أكدت الحكومة الفنزويلية أن فنزويلا تتعرض لأقوى هجوم امبريالي بعد ارتكاب اعتداء تخريبي ثان على شبكة الكهرباء أدى إلى نسف كل الجهود التي بذلت لاستعادة 70 بالمئة من التيار الكهربائي.
ووصف وزيرا الإعلام والدفاع الفنزويليان خورخي رودريغيز وفلاديمير بادرينو في تصريحات الهجوم الإلكتروني الجديد بأنه «الهجوم الامبريالي الأقوى ضد فنزويلا خلال 200 عام».
في هذه الأثناء قال مبعوث واشنطن إلى فنزويلا إنه لا توجد إشارة على استعداد الرئيس مادورو للتفاوض بشأن إنهاء الأزمة السياسية مع زعيم المعارضة خوان جوايدو.
وأضاف إليوت أبرامز، الذي سبق أن خدم في إدارتي الرئيسين السابقين رونالد ريغان وجورج دبليو بوش، أنه يتعين أن يتوصل الفنزويليون إلى حل عبر التفاوض وأن بإمكان الولايات المتحدة تقديم المساعدة برفع أو تخفيف العقوبات الأميركية وقيود السفر بمجرد موافقة مادورو على التنحي.
لكن أبرامز قلل من أي احتمال لاستعداد الرئيس الفنزويلي لخوض محادثات بشأن تنحيه.
والتقى أبرامز مع ممثلي روسيا في الولايات المتحدة، حيث تحدث معهم عن دعم موسكو لمادورو. وذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي مايك بومبيو هذا الشهر أن موسكو مستعدة للمشاركة في محادثات ثنائية بشأن فنزويلا.
وقال أبرامز «الروس ليسوا راضين عن مادورو لكل الأسباب الواضحة… وأبلغوني في محادثتين بأنهم نصحوه ولم يأخذ بنصيحتهم».
وأضاف «ما زالوا يدعمونه ولا يوجد أي مؤشر، على ما أرى، على أنهم قالوا له أنه حان الوقت لإنهاء هذا الأمر».

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