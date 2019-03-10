برجك اليوم – الاثنين 11 آذار 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان أنت فقط بحاجة إلى إعادة تنظيم أرباحك ومواردك المالية وتقليل الصرف، لذلك أنصحك بعدم تضييع أموالك في أمور ليست محسوبة جيداً أو غير مضمونة فاليوم لمصاريف.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار قد يكون اليوم للتغير السريع، وقد يكون النمط مفاجئاً ومفرحاً أو تطرأ بعض المعطيات التي تبدل اتجاهاتك لتأخذ قرارات جديدة في حياتك، قد تؤثر في خط حياتك، لأن اليوم للقرارات.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران أنت من الأشخاص الذين يعارضون الحلول الوسط حتى في المسائل التافهة، لأن التسوية في عرفك الشخصي هي علامة ضعف وهذا قطعاً ليس صحيحاً، لأن الحلول الوسط هي المثلى.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز أنت مشغول اليوم، علاقاتك كثيرة، وقد تعاني ضغطاً في زيارات أو تقبل الدعوات، لأنك تكره البقاء وحيداً، وتحاول تحضير لقاءات مع أصدقاء للمرح والتسلية-أنشطة.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب الجم طاقاتك في الردود الانفعالية أو القرارات المفاجئة، فقد تشعر أن المحيطين بك يسعون لزعزعة الاستقرار من حولك، فابتعد عن الاتهامات وكن متحفظاً في كلامك.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول أنت واضح ومتحمس للقيام بأفضل ما تستطيع فعله وتضحي بوقتك وطاقتك للمصلحة العامة، فامنح ثقتك لمن تحب وامنح العائلة الحنان لتلقى منهم المحبة والتفاهم والمعونة.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول كن متكيفاً ومرناً فالمساعدات آتية وستتحسن أوضاعك المالية والعملية، فالظروف مواتية للطلب والقبول ممن حولك وأحوالك جيدة ومبشرة بآفاق جديدة.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني قد تتخذ قراراً عصبياً بالمواجهة على الصعيد الشخصي وهذا ما لا أنصحك به، فالمشكلة في مزاجك الرديء وعدم تحملك من حولك سواء أكانوا ضيوفاً أم أصدقاء أو أشقاء.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول الأقوال حولك كثيرة ولكن لا أفعال وقد ينتابك الكسل أحياناً، فانتبه نفسياً لأن مزاجك رديء أحياناً وقد تصرف جهدك في زيارات وعلاقات وتنسى عملك المتراكم.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني تغيير حاسم في علاقتك العاطفية أو في النقاشات الجدية للوصول إلى صيغ للتفاهم، وأنت محترف في أن تعرض حججك المنطقية على طاولة الحوار لتقنع المحيط.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط استفد من تجاربك وأخطائك كي لا تخطئ الخطأ نفسه مرتين، فقد يقلقك هاتف عاطفي أو تناقش أفراد عائلتك، فاليوم يحمل لك بعض التوتر على صعيد المقربين.