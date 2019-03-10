سورية

«التيار الصدري»: البغدادي وقيادات داعش في الباغوز

| الوطن - وكالات

الإثنين, 11-03-2019

كشف القيادي في «التيار الصدري» في العراق حاكم الزاملي عن معلومات تؤكد أن متزعم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي وقيادات التنظيم موجودون في بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي التي يتحصن فيها من تبقى من التنظيم في شرق الفرات.
ونقل موقع «الميادين نت» عن الزاملي: أن المعلومات تؤكد أن البغدادي وقيادات داعش موجودون في الباغوز السورية، مشيراً إلى أن الكثير من الدواعش دخلوا إلى مناطق حوران في الجانب العراقي. ولفت الزاملي إلى أن مسلحي التنظيم قد اعترفوا بأن قادة التنظيم هم لدى الأميركيين. وأكد أن مسلحي داعش سرقوا خمسين طناً من الذهب و400 مليون دولار خلال سيطرتهم على مدن الموصل والأنبار وصلاح الدين في العراق عام 2014، وأن من تم تسليمهم مؤخراً للعراق اعترفوا بأن الأموال العراقية وأطنان الذهب المسروقة هي في الباغوز أيضاً.
وأضاف: «لا نريد أن يكون العراق فندق «5 نجوم» لإرهابيي داعش»، كاشفاً أن الكثير من مسلحي داعش العراقيين غيروا جنسياتهم واكتشفت المخابرات العراقية ذلك.
وأوضح الزاملي أن ما تمّ تسليمه للقوات العراقية من الإرهابيين الدواعش من الجانب السوري هم من الجرحى والمعاقين والمسلحين المنكسرين العاجزين عن القتال، مشيراً إلى أن تنظيم داعش الإرهابي ينقل مسلحيه الذين لا يمكن الاستفادة منهم في القتال مرةً أخرى في العراق أو سورية أو دولة أخرى.

مقالات ذات صلة

الإثنين, 11-03-2019

التقى مساعد وزير الخارجية الصيني … الرئيس الأسد: أي حديث عن حلول سياسية في ظل انتشار الإرهاب هو وهم وخديعة

الإثنين, 11-03-2019

«مسد» واصل استجداء الغرب للدفاع عنه … تقرير: واشنطن لن تسحب قواتها من سورية وما يحصل «إعادة تموضع»!

الإثنين, 11-03-2019

عمان استدعت القائم بالأعمال في السفارة السورية لديها! … برلمانيون أردنيون يتصدون لتدخلات أميركا: لإطلاق التجارة مع سورية

الإثنين, 11-03-2019

بعد خروج التنظيم بأمان … «قسد» تطلق هجومها الأخير على جيب داعش بشرق الفرات!

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock