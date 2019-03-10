«التيار الصدري»: البغدادي وقيادات داعش في الباغوز

كشف القيادي في «التيار الصدري» في العراق حاكم الزاملي عن معلومات تؤكد أن متزعم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي وقيادات التنظيم موجودون في بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي التي يتحصن فيها من تبقى من التنظيم في شرق الفرات.

ونقل موقع «الميادين نت» عن الزاملي: أن المعلومات تؤكد أن البغدادي وقيادات داعش موجودون في الباغوز السورية، مشيراً إلى أن الكثير من الدواعش دخلوا إلى مناطق حوران في الجانب العراقي. ولفت الزاملي إلى أن مسلحي التنظيم قد اعترفوا بأن قادة التنظيم هم لدى الأميركيين. وأكد أن مسلحي داعش سرقوا خمسين طناً من الذهب و400 مليون دولار خلال سيطرتهم على مدن الموصل والأنبار وصلاح الدين في العراق عام 2014، وأن من تم تسليمهم مؤخراً للعراق اعترفوا بأن الأموال العراقية وأطنان الذهب المسروقة هي في الباغوز أيضاً.

وأضاف: «لا نريد أن يكون العراق فندق «5 نجوم» لإرهابيي داعش»، كاشفاً أن الكثير من مسلحي داعش العراقيين غيروا جنسياتهم واكتشفت المخابرات العراقية ذلك.

وأوضح الزاملي أن ما تمّ تسليمه للقوات العراقية من الإرهابيين الدواعش من الجانب السوري هم من الجرحى والمعاقين والمسلحين المنكسرين العاجزين عن القتال، مشيراً إلى أن تنظيم داعش الإرهابي ينقل مسلحيه الذين لا يمكن الاستفادة منهم في القتال مرةً أخرى في العراق أو سورية أو دولة أخرى.