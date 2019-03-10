سورية

المعلم يرحب بمشاركة الصين في عملية إعادة الإعمار

| وكالات

الإثنين, 11-03-2019

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم ترحيب سورية ودعوتها الصين للمشاركة في برنامج عملية إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإرهابية التي شنت على سورية واهتمامها بتقديم التسهيلات للشركات الصينية في هذا المجال.
ونوه المعلم خلال لقائه مساعد وزير الخارجية الصيني تشن شياودونغ والوفد المرافق له بالدعم السياسي والمساعدات الإنسانية التي قدمتها الصين وما زالت لسورية والتي ساهمت في تعزيز صمود الشعب السوري خلال السنوات الماضية.
بدوره أكد مساعد وزير الخارجية الصيني رغبة بلاده في تطوير علاقاتها الثنائية مع سورية في كل المجالات بما في ذلك المجال الاقتصادي وأن الصين ستشارك بفعالية في مجال إعادة الإعمار وستواصل تقديم المساعدات الإنسانية لتعزيز صمود الشعب السوري.
حضر اللقاء نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد وسفير سورية في الصين عماد مصطفى ومدير إدارة آسيا في وزارة الخارجية والمغتربين شفيق ديوب ومدير إدارة المكتب الخاص في الوزارة محمد العمراني إضافة إلى السفير الصيني بدمشق تشي تشيانجين.

مقالات ذات صلة

الإثنين, 11-03-2019

التقى مساعد وزير الخارجية الصيني … الرئيس الأسد: أي حديث عن حلول سياسية في ظل انتشار الإرهاب هو وهم وخديعة

الإثنين, 11-03-2019

«مسد» واصل استجداء الغرب للدفاع عنه … تقرير: واشنطن لن تسحب قواتها من سورية وما يحصل «إعادة تموضع»!

الإثنين, 11-03-2019

عمان استدعت القائم بالأعمال في السفارة السورية لديها! … برلمانيون أردنيون يتصدون لتدخلات أميركا: لإطلاق التجارة مع سورية

الإثنين, 11-03-2019

بعد خروج التنظيم بأمان … «قسد» تطلق هجومها الأخير على جيب داعش بشرق الفرات!

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock