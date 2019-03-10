المعلم يرحب بمشاركة الصين في عملية إعادة الإعمار

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم ترحيب سورية ودعوتها الصين للمشاركة في برنامج عملية إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإرهابية التي شنت على سورية واهتمامها بتقديم التسهيلات للشركات الصينية في هذا المجال.

ونوه المعلم خلال لقائه مساعد وزير الخارجية الصيني تشن شياودونغ والوفد المرافق له بالدعم السياسي والمساعدات الإنسانية التي قدمتها الصين وما زالت لسورية والتي ساهمت في تعزيز صمود الشعب السوري خلال السنوات الماضية.

بدوره أكد مساعد وزير الخارجية الصيني رغبة بلاده في تطوير علاقاتها الثنائية مع سورية في كل المجالات بما في ذلك المجال الاقتصادي وأن الصين ستشارك بفعالية في مجال إعادة الإعمار وستواصل تقديم المساعدات الإنسانية لتعزيز صمود الشعب السوري.

حضر اللقاء نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد وسفير سورية في الصين عماد مصطفى ومدير إدارة آسيا في وزارة الخارجية والمغتربين شفيق ديوب ومدير إدارة المكتب الخاص في الوزارة محمد العمراني إضافة إلى السفير الصيني بدمشق تشي تشيانجين.