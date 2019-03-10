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قريط: كل ما يتعلق بماروتا سيتي يتم على عجل وهمساً

| محمود الصالح

الإثنين, 11-03-2019

أعرب عضو مجلس محافظة دمشق ماهر قريط عن استغرابه أن كل ما يتعلق بمنطقة ماروتا سيتي تتم مناقشته على عجل والبعض من القضايا يتم الحديث عنها «همساً» بين أعضاء المجلس، معتبراً أن طي قرار فرض غرامات على أصحاب العرصات في حال عدم الترخيص لمصلحة المستثمرين وليس للمشروع لأن المصلحة العامة تقتضي إنجاز المشروع بسرعة. وقرر المجلس أمس طي القرار المتضمن فرض غرامات على أصحاب العرصات المعدة للبناء في حال عدم الترخيص تبدأ بقيمة 10 بالمئة لتصل بالحد الأعلى إلى 80 بالمئة.
وقال عضو المكتب التنفيذي فيصل سرور: هناك لجنة قانونية وفنية شكلت لدراسة طلب المالكين في ماروتا سيتي وتبين أن التـأخير في الترخيص لا يعود سببه إلى المالكين بل إلى العقبات التي اعترضت إنجاز المخططات.

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