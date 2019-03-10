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الحكومة تكلف «السياحة» اتخاذ الإجراءات لإقلاع المنشآت المتعثرة

| الوطن

الإثنين, 11-03-2019

كلف مجلس الوزراء وزارة السياحة بوضع قاعدة بيانات تضم المشروعات السياحية المتعثرة للقطاعين العام والخاص بالمحافظات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة إقلاعها والتواصل مع المستثمرين والمالكين للاستفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة بهذا الاتجاه. وخلال اجتماعه الأسبوعي طلب المجلس من الوزارات تعزيز دور مندوبيها في هيئة الاستثمار لجهة التفويضات وإقرار المشروعات واقتراح الحلول للاستثمارات المتوقفة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ووافق المجلس على الموازنة التقديرية وخطة أعمال صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية للعام الحالي البالغة 6 مليارات ليرة، وتتضمن التعويض على المزارعين المتضررين في مواسم المحاصيل الزراعية والخضروات والأشجار المثمرة والزراعات المحمية إضافة للمتضررين من مربي الثروة الحيوانية. كما شدد المجلس على أهمية استمرار تنفيذ الخطة البديلة التي تنفذها الوزارات بمواجهة العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب والقسرية على الشعب السوري.

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