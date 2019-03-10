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«الصندوق السكاني»: الزواج المبكر في سورية ارتفع إلى 46 بالمئة خلال الأزمة

| محمد منار حميجو - راما محمد

الإثنين, 11-03-2019

أعلنت المسؤولة عن برنامج مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي في صندوق للأمم المتحدة للسكان وداد بابكر عن ارتفاع نسبة الزواج المبكر في سورية من 13 إلى 46 بالمئة خلال فترة الحرب التي تتعرض لها البلاد، مؤكدة أن المعدل عاد للارتفاع رغم انخفاضه قبل الأزمة وأن النسبة تمت وفق الدراسات التي أجراها الصندوق بالعديد من المناطق.
وفي تصريح لـ«الوطن» على هامش البازار الخيري للمرأة الذي أقامه الصندوق برعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أكدت بابكر أن المناطق التي كان يسيطر عليها الدواعش كانت تعاني من العنف حتى في موضوع الزواج المتكرر لصغيرات.
وكشف مدير الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان أكرم القش لـ«الوطن» عن ارتفاع نسبة النساء المعيلات إلى أكثر من الضعف، مؤكداً أن الهيئة بصدد التخطيط لاستبيان ميداني في حال لم تكن نتائج المسح الديموغرافي المنفذ من المكتب المركزي للإحصاء تغطي ذلك.

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