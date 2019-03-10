تجار يرحبون.. ومحلل مالي: يفتح الباب أمام تلبية حاجة المستوردين … «المركزي» يضاعف مبيعات القطع في المصارف حتى 1 بالمئة

ضاعف قرار صادر عن المصرف المركزي نسبة مبيعات القطع الأجنبي اليومية المسموح بها لتصبح 1 بالمئة بدلاً من 5 بالألف، مضاعفاً في الوقت ذاته الاحتفاظ بمراكز القطع التشغيلية «مدينة أو دائنة» لكل مصرف مسموح له بالتعامل بالقطع لتصبح 2 بالمئة بعدما كانت واحداً.

وأوضح القرار الذي أصدره «المركزي» أمس أنه يهدف لمضاعفة قدرة المصارف على تمويل طلبات الاستيراد خلال المرحلة الراهنة والمقبلة، واصفاً الأمر بأنه سعي لتأمين متطلبات تمويل مستوردات القطاع الخاص وخصوصاً خلال الفترة الحالية التي تشهد نشاطاً في القطاعات وخصوصاً الإنتاجي.

ورأى نائب رئيس جمعية المحللين الماليين سليمان البري أن القرار يسمح بزيادة حجم المبيعات للمصارف فيما بينها من القطع الأجنبي ومنحها الحدّ الذي تستطيع فيه أن تلبي حاجة المستوردين من القطع، معتبراً أن القرار يمنح مرونة أوسع للمصارف العاملة بالبلد لتعزيز دورها في تمويل المستوردات وتأمين القطع الأجنبي.

واعتبر عضو غرفة تجارة دمشق محمد أبو الهدى أن أي زيادة في تسهيلات التمويل وتأمين القطع الأجنبي لتمويل المستوردات يمثل خطوة مهمة تسهم بدعم الحالة الاقتصادية، لكن لابد من توحيد سعر القطع الأجنبي الذي تبيعه المصارف للمستوردين وعدم وجود امتيازات لبعض المواد دون الأخرى.