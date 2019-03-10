ظريف من بغداد: أمن المنطقة تصنعه شعوبها ولن يحكمها الأجانب

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن بلاده لن تقبل بأن يحكم الأجانب المنطقة، وجدد التأكيد على أن السوريين والعراقيين صنعوا بمقاومتهم الإرهاب «مفاخر» للمنطقة. وقال ظريف خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم، في مبنى وزارة الخارجية العراقية في بغداد أمس: «تمت مناقشة الشأن السوري خلال المباحثات بين الجانبين، والتشديد على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية والقضاء على تنظيم داعش الإرهابي».

ظريف دعا في مقابلة تلفزيونية على هامش زيارته لبغداد التي بدأها السبت، كل أبناء المنطقة للوقوف إلى جانب سورية والعراق ولبنان واليمن، مشدداً على أن أمن المنطقة تصنعه شعوبها ودولها.