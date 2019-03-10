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أرسلان: نعلم لجيوب من تذهب مساعدات «النازحين» السوريين!

| وكالات

الإثنين, 11-03-2019

طالب رئيس «الحزب الديمقراطي» اللبناني النائب طلال أرسلان، بوقف المتاجرة بملف المهجرين السوريين «مالياً».
وفي تغريدة له على حسابه في موقع «تويتر»، دعا أرسلان إلى الكف عن المتاجرة بمصالح البلد العليا، وقال: «لا ينبغي أن يبقى شغلنا الشاغل الشحاذة في كل المواضيع، وكلنا نعلم لجيوب من تذهب المساعدات».
وتابع: إن «واقع النازحين أليم ومحزن ولا يليق بهم إنسانياً ولا معيشياً، على كافة الصعد، ولا يليق بنا كلبنانيين وطنياً واقتصادياً وإنمائياً».
وكان وزير الدولة اللبنانية لشؤون النازحين صالح الغريب، أكد أنه لن يسمح بتجاوز دور وزارته في مؤتمر بروكسل، من قبل قوى لبنانية فيما يتعلق بمعالجة ملف المهجرين السوريين.

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