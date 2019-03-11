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طرد رجل من طائرة بعدما دعا لسقوطها

| وكالات

الثلاثاء, 12-03-2019

طرد أمن مطار إسلام آباد رجلاً كان على متن رحلة متجهة إلى أستراليا، حيث بدأ «يدعو بصوت مسموع من أجل تحطم الطائرة» قبل دقائق من إقلاعها.
وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن الراكب، واسمه خليل، دعا بصوت عال من أجل أن تحدث كارثة تودي بالطائرة ومن عليها، بمجرد أن استقر على مقعده، في المطار الرئيسي بالعاصمة الباكستانية.
وأثار تصرف الرجل الذعر بين الركاب وطاقم الطائرة، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية، الأمر الذي دفع قائد الطائرة إلى استدعاء أمن المطار وطرده.

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