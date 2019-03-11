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شركة تدفع لك 2320 دولاراً للضغط على زر

| وكالات

الثلاثاء, 12-03-2019

أعلنت شركة سويدية أنها ستختار موظفاً ابتداءً من العام 2026 للعمل لمصلحة محطة قطار قيد الإنشاء.
وسيتقاضى هذا الموظف المحظوظ نحو 2320 دولاراً شهرياً، إضافة إلى حصوله على عطلات سنوية، والزيادة في أجره، إضافة إلى راتب تقاعدي.
أما متطلبات الوظيفة فهي بسيطة للغاية، حيث يجب على الموظف التوجه إلى المحطة في الصباح الباكر، والضغط على الساعة الزمنية، التي تنير بدورها مجموعة إضافية من المصابيح، وفي نهاية اليوم، يعود إلى المكان لإطفاء هذه المصابيح.
وبين هذين الموعدين، يمكن للموظف أن يفعل ما يشاء، وليس ملزماً بالبقاء في المحطة طوال اليوم، ويمكنه الاستقالة أو التقاعد في الوقت الذي يرغب فيه، وبخلاف ذلك، يضمن القائمون على المشروع للموظف البقاء في وظيفته طوال حياته.

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