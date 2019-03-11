متسول يموت ويترك آلاف العملات النقدية

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمجموعة من الأشخاص يحاولون فك وفتح أسطوانة حديدية، وجدت داخل منزل متسول فلبيني عاش حياة الفقر طوال حياته.

ويظهر في مقطع الفيديو لحظة قيام 3 أشخاص بفتح أسطوانة حديدية بواسطة منشار كهربائي، ليتساقط كنز من آلاف العملات النقدية على الأرض.

ويمكن من خلال مقطع الفيديو رؤية السعادة التي بدت على الأشخاص بعد تساقط العملات الذهبية، حيث أقدم الثلاثة بعد ذلك على جمعها داخل وعاء بلاستيكي كبير، من دون معرفة مصير هذه الأموال إلى أين ذهبت.

وعادة ما يجني المتسولون كل هذه الثروات عن طريق ممارسة التسول في بلدانهم، وقد تهاجر طوائف للتسول في بلدان أخرى أكثر رخاء.