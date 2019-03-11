ليل عزز وصافته في الليغ آن مرسيليا يؤكد حضوره

غاب المتصدر سان جيرمان إلا أن الإثارة لم تغب عن باقي مباريات الجولة 29 من الدوري الفرنسي فعزز ليل مركزه بالوصافة بعدما حسم قمة هذه الجولة مع سانت إيتيان بهدف متأخر ومثله فعل مرسيليا الذي حقق الفوز على نيس بالنتيجة ذاتها ليقلص الفارق مع ليون المتعادل مع ستراسبورغ، وعلى الرغم من تعادله على أرض ديجون إلا أن ريمس الذي وصل المباراة الحادية عشرة من دون خسارة خرج مستفيداً باحتلاله المركز الخامس.

هدف واحد يكفي

في قمة ملعب غيشار تأخر لاعبو سانت إيتيان بالتسجيل حتى الدقيقة 87 عندما اقتنص هداف الضيوف نيكولاس بيبي هدفاً غالياً حصد به ثلاث نقاط جديدة رفعت الفارق مع أقرب الملاحقين وأكدت عزم ليل التمسك بالوصافة، ولم يأت فوز ليل مصادفة أو اختلاساً بل أنصف الفريق الأفضل طوال المباراة التي لم يكتف صاحب الأرض من خلالها بالهزيمة الثانية على التوالي والثالثة على ملعبه بل خسر أواخرها جهود لاعبين خرجا مطرودين، فوز ليل هو السابع في 9 جولات من دون خسارة والثامن خارج أرضه منها ستة بفارق هدف.

الهدف الوحيد أيضاً كان كافياً لمواصلة مرسيليا نتائجه الإيجابية وبه فاز على ضيفه نيس، أما صاحب الهدف فكان ماريو بالوتيللي في الدقيقة 61 وجاء بكرة رأسية بمرمى فريقه السابق وحمل الرقم 4 بقميص مرسيليا في 5 مباريات أخيرة منذ قدومه إلى فيلدروم مطلع العام الحالي، وبه قاد الفريق إلى فوز خامس في 6 مباريات دون هزيمة مثبتاً موقعه بين الأربعة الكبار علماً أنه الفوز التاسع بملعبه بينما تلقى نيس خسارته السادسة خارج أرضه.

هدف واحد أيضاً جدد به تولوز عهده مع الفوز بعد 7 جولات كاملة مبتعداً خطوة أخرى نحو المنطقة الدافئة ومعيداً غانغان إلى لغة الهزائم بعد تعادلين وفوز ليفشل بمغادرة المركز الأخير.

نتائج الأسبوع 28

سانت إيتيان * ليل صفر/1، ستراسبورغ * ليون 2/2، مرسيليا * نيس 1/صفر، مونبيلييه * أنجيه 2/2، تولوز * غانغان 1/صفر، رين * كان 3/1، موناكو * بوردو 1/1، ديجون * ريمس 1/1، أميان * نيم 2/1.

وتأجلت مباراة نانت * سان جيرمان.

بانوراما

• أربعة تعادلات كلها بنتائج إيجابية مقابل 5 انتصارات منها 4 لأصحاب الأرض و3 بنتيجة 1/صفر فشهدت المباريات التسع 22 هدفاً وجاءت ثلاثة أهداف من علامة الجزاء.

• 37 بطاقة صفراء شهدتها هذه الجولة مقابل 7 حمراوات فطرد سيدو كوليبالي (ديجون) وبافلوفيتش (أنجيه) ووهبي الخزري (سانت إيتيان) وماركوس كوكو (غانغان) وغيراسي (أميان) بالحمراء المباشرة وأزموغوم (كان) دوبوشي (سانت إيتيان) بالإنذار الثاني.

– مازالت صدارة الهدافين بحوزة كليان مبابي برصيد 24 هدفاً وصعد نيكولاس بيبي (ليل) ليشارك كافاني بالمركز الثاني بـ17 هدفاً يليهما نيمار وفلوران توفين بـ13 هدفاً ثم فالكاو والخزري وسالا بـ12 هدفاً.