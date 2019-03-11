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ترك آبادي: زيارة روحاني لدمشق قريبة

| وكالات

الثلاثاء, 12-03-2019

توقع سفير إيران لدى سورية، جواد ترك آبادي، أن يقوم الرئيس الإيراني حسن روحاني، بزيارة قريبة إلى سورية.
وقال آبادي في مقابلة مع موقع «العهد» اللبناني، رداً على سؤال حول إمكانية قيام الرئيس روحاني بزيارة إلى دمشق: إن «القيادتين السورية والإيرانية دائماً على تواصل، وأعتقد أن الزيارة التي تمت للرئيس بشار الأسد إلى إيران، كانت موفقة وناجحة جداً، وأعطت دلالات تشير إلى عمق المحبة والود الذي يكنه كل المسؤولين في إيران لسورية قيادة وشعباً، في الحقيقة نحن نتوقع أن هذه الزيارات والتواصل سيستمر، وإن شاء اللـه يكن هذا اللقاء الذي تشيرون إليه في وقت قريب».

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