برجك اليوم – الثلاثاء 12 آذار 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان أنت تشعر بالأمان المستقبلي وتحاول ترتيب أوضاعك المالية، ولكن لا تضيع أموالك فربما تعاني اليوم ضيقاً مالياً يجعلك تندم على إسرافك وتفريطك، فانتبه للمال.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار من المفيد أن تنظر لما حولك من صداقات أو من أمور عملية، لأنك سترى أن حالك جيد، فأنت تبدأ اليوم مع قمر جديد ما يعني كثيراً من الفرص والوعود والنجاحات.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران احذر الغش أو الخداع أو التزوير من الآخرين أو الوعود الكاذبة أو خيبة أمل تقلقك، وكن أكثر حرصاً على أسرارك فقد تتعرض لكشفها لو وضعتها أمانة عند شخص لا تثق فيه.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز تلتقي بشخص غائب أو بشخص يبعث فيك الحماسة، فاليوم للقاءات أو لدعوات، فأنت اليوم عاطفي وشاعري وقادر على لم شمل الآخرين، قد تفكر بتجمع مرح.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب لا تدع الحياة تعاقبك على تهور أو عصبية أو خطوة خاطئة تأخذها من دون حساب، وكن أقل عناداً وتفحص الأضرار الناجمة عن موقف عصبي قد تتخذه من دون تفكير.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول اليوم سيمنحك حدة الذهن والخيال اللازم للإبداع والخلق والأفكار الجيدة التي تحتاج إلى حدة ذكائك، لوضعها موضع التنفيذ وبالقدر الكافي من الهدوء.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول قد تحصل على مساعدات تفرحك رغم أنك لا تحب المساعدات ولا تطلبها، فاقترب من العائلة أو ممن تحب لتنال المساعدات أو التعاطف والتقدير حتى من دون طلب.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني تراجع في المعنويات وقد يكون السبب سفراً أو شجاراً ليس في مكانه أو من دون أسباب منطقية، وقد تتصاعد حدة النقاش لينقلب الأمر إلى قطيعة أو هجر فقط لأنك عصبي.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول لا تخاطر بعملك فأنت من الأشخاص الذين يضعون عملهم في المقدمة، والذين يقارنون دائماً بين ما يستحق العناء وما يذهب هباءً منثوراً من دون فوائد، وهذا ما أنصحك به.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني تكسر قيودك النفسية التي قد تسببها كلمات أو اتهامات وتدافع عن نفسك، فأنت مؤثر وتدافع عن إنجازاتك بإجاباتك المنطقية التي تقنع الجميع بها، فأمورك جيدة.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط هذه أيام من الاختبارات، فهدئ من روعك ولا تتوتر حتى تجتاز هذه المرحلة الحرجة، فحاول إعادة العلاقة إلى طبيعتها مع محيطك ومع من تحب، امنحه الاهتمام ليمنحك الحب.