البوادقجي: لم يصل إلينا بعد أي قرار رسمي!

من حي السريان الجديد حيث لم يهدأ رنين الهاتف الأرضي لإدارة نادي الحرية للسؤال عن كل جديد وخبر منتظر من العاصمة حول نتيجة اعتراض النادي العرباوي على نتيجة مباراة الجدل بين الجزيرة وجاره الجهاد في ختام مباريات تجمع دمشق المؤهل للدوري الممتاز!

من هذا الحي جاء الخبر اليقين حيث خرج الرجل الأول في نادي الحرية أنس بوادقجي ليحسم كل الأحاديث والمانشيتات الساخرة التي تناولتها صفحات التواصل الاجتماعي ليعلن في حديث خاص لـ«الوطن» عدم وصول أي قرار رسمي حتى الآن للنادي من اتحاد كرة القدم حول نتيجة اعتراض النادي المقدم بخصوص مباراة الجزيرة والجهاد مشيرا بهذا الخصوص إلى أن ما وصل إلى مسامع إدارته مؤخرا كان إيجابياً وآملاً من اتحاد اللعبة بت كل الأمور بضمير حي وإعطاء كل صاحب حق حقه ومحاسبة كل متخاذل أياً كان فالحق يجب أن يظهر وفريق الحرية صاحب حق ويجب أن يسترده في نهاية الأمر!

وأضاف البوادقجي إن كل التسريبات التي تناولتها صفحات التواصل الاجتماعي كانت غير رسمية ولم يصدق عليها الاتحاد فعلياً وإذا ما سارت الأمور لاحقاً وفق المنشورات الفايسبوكية وتم تثبيت صعود مخز وغير محق لنادي الجزيرة للدوري الممتاز بدلاً من فريقنا الأحق بالصعود فإن إدارة نادي الحرية لن تقف مكتوفة الأيدي وسنبذل كل الجهود لإيصال صوتنا وصرخة جمهورنا بحق مسلوب وضائع تم نقل تفاصيله على الهواء مباشرة من ملعب الجلاء بدمشق!

ولم يخف رئيس نادي الحرية نية ناديه بإرسال كتاب اعتراض لاحق إلى المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام في حال لم ينصفه اتحاد اللعبة وستطالب الإدارة بتشكيل لجنة تحقيق حيادية يتم تحديدها من المكتب التنفيذي حصرا ولا بأس أن تشكل من خبراء وأسماء نزيهة وذات خبرة كروية قادرة على تحليل وكشف مهاترات وسخريات مباراة الجزيرة والجهاد!

كتاب تظلم

تتطلع إدارة النادي الحلبي إلى إرسال كتاب تظلم إلى القيادة السياسية تبين فيه كل التفاصيل وما تعرض له فريق الحرية من ظلم وهو الفريق العريق الذي ما تأخر يوما في دعم منتخباتنا الوطنية بكل فئاته باللاعبين والنجوم وكان منذ تأسيسه مدرسة كبيرة فنياً وأخلاقياً وهو لا يريد من الجهات المعنية سوى الإنصاف!

ورد البوادقجي في ختام حديثه على الاتهامات التي طالت إدارة ناديه بالمبالغة في صرف الأموال على ورقة إعداد فريقها الأول ومشاركته في دوري الدرجة الأولى مؤكداً أن إدارته لم تدفع الملايين على الملذات الشخصية بل لدعم فريقها وتقوية صفوفه لأجل انجاز مهمته بنجاح بالعودة إلى مكانه الطبيعي في دوري الأضواء بعد طول تلهف وانتظار، وفريقنا قام بكل واجباته في الميدان وبات على اتحاد الكرة أن ينصفه ويقر بأحقيته ببطاقة التأهل الوحيدة!

للعلم فقط

للتذكير فإن بلاغ الاتحاد العربي السورية لكرة القدم رقم 2 تاريخ 10 آذار 2019 نص في فقرته الثامنة عشرة على تثبيت نتائج التجمع النهائي وقبول اعتراض نادي الحرية شكلاً ورده مضموناً، ونعتقد أن أخضر الشهباء لن يستسلم حيال القرار وسيرفع تظلمه إلى جهات أعلى.