انتصارات بالجملة لأهل القمة في الدوري الإسباني … قطبا ميلانو يراوحان والسماويان يتعثران

لم تشهد الجولة السابعة والعشر,ن في كل من الدوري الإيطالي والإسباني أي تبديلات على مستوى القمة بعد خروج معظم الكبار فائزين، ففي الليغا حقق كل من برشلونة والريال انتصارين كبيرين على حين خرج الأتلتي وخيتافي بفوزين ضئيلين إلا أنهما كانا كافيين للحفاظ على الفارق مع المتصدر وصاحب المركز الثالث واستعاد إشبيلية نغمة الفوز على حساب سوسيداد بعد خمس جولات كاملة.

وفي السييراA ابتعد اليوفي خطوة أخرى نحو لقب مبكر بفوزه السهل على أودينيزي وتعثر نابولي بالتعادل على أرض ساسولو وحافظ قطبا ميلان على موقعيهما والفارق عقب مواصلة الروزينيري نتائجه الجيدة بفوز على أرض كييفو في حين جاره النييرازوري استعاد نغمة الفوز على حساب سبال، وأبقى أتلانتا على آماله بالمنافسة على دخول مربع الكبار بفوزه على سامبدوريا.

فوزان عريضان

في الأندلس كان لاعبو الريال يدركون أن وضع فريقهم لا يحتمل أي هزة جديدة فبذلوا كل ما بوسعهم للخروج فائزين وهو ما حدث بعدما ابتسم «الفار» كثيراً بوجههم وعبس الحظ بوجه لاعبي بلد الوليد الذين تقدموا بالنتيجة إلا أنهم لم يحترموا ضيفهم الكبير فكانت الخسارة الكبيرة والمجحفة رقمياً، فقبل الأهداف أهدر ألكاراز ركلة جزاء وألغت العودة إلى تقنية الفيديو هدفين لفريقه وعندما افتتح المغربي أنور محمد التسجيل للفريق الأندلسي لم يهنأ ورفاقه طويلاً فقد استغل فاران خطأً داخل المنطقة وأدرك التعادل، وفي الشوط الثاني جاءت ركلة الجزاء السريعة لتقتل أحلام بلد الوليد في مقتل وسجل بنزيمة برأسه للمرة الثانية وكل ذلك وسط محاولات أندلسية لم يكتب لها النجاح ليختتم مودريتش بمهارة فردية ليستعيد فريقه نغمة الفوز للمرة الثامنة خارج برنابيه وسجل لاعبوه أربعة أهداف للمرة الخامسة هذا الموسم، تلقى بلد الوليد خسارته السابعة بملعبه ومني مرماه برباعية للمرة الثالثة.

فوز آخر كبير استعاد به إشبيلية نغمة الانتصارات بعد خمس جولات كاملة فأتخم مرمى ضيفه سوسيداد بخمسة أهداف مقابل هدفين وفرض التونسي – الفرنسي وسام بن يدر نفسه نجماً بتسجيله ثلاثية حملت الرقم 9 بالليغا هذا الموسم وهي الثالثة للاعبي الأحمر الأندلسي والثانية لبن يدر بعد ثلاثيته بمرمى ليفانتي، فوز إشبيلية هو العاشر بأرضه وسجل لاعبوه 5 أهداف على الأقل للمرة الثالثة بعد فوزه 5/صفر على جيرونا و6/2 على ليفانتي، في حين تلقى أزرق الباسك الخسارة الأقسى هذا الموسم والخامسة خارج ملعبه وهو الذي لم يتلق أكثر من هدفين في 9 هزائم سابقة.

النتائج الكاملة – الإسباني 27

• برشلونة * رايو فاليكانو 3/1 للفائز بيكيه (38) ميسي (51 من جزاء) سواريز (82) وللخاسر دي توماس (24).

• أتلتيكو * ليغانيس 1/صفر ساؤول نيغويز (50).

• بلباو * إسبانيول 1/1 للأول راؤول غارسيا (80) وللثاني فاكوندو (9).

• بلد الوليد * ريال مدريد 1/4 للخاسر أنور محمد (29) وللفائز فاران (34) بنزيمة (51 من جزاء و59) مودريتش (85).

• خيتافي * هويسكا 2/1 للفائز خايمي ماتا (50 و75 من جزاء) وللخاسر غاييغو (35).

• إشبيلية * سوسيداد للفائز سارابيا (25) بن يدر (48 و58 و61) أويارزابال (69 بمرماه) وللخاسر أويارزابال (28 و69 من جزاء).

• جيرونا * فالنسيا 2/3 للخاسر راماليو (22) ستواني (83 من جزاء) وللفائز غويديس (14) باريخو (53) فران توريس (90).

• ألافيس * إيبار 1/1 للأول إينوي (58) وللثاني كاردونا (71).

• سلتا فيغو * بيتيس صفر/1 خيسي رودريغيز (80).

• ليفانتي * فياريال صفر/2 روبرتو بيير (90+3) شوكويزي (90+6).

حصيلة إسبانية

• تعادلان إيجابيان بنتيجة هدف لمثله مقابل 8 انتصارات منها خمسة للضيوف وخمسة بأهداف من الجانبين فشهدت الجولة 32 هدفاً فجاء هدفان بالخطأ مقابل 5 من علامة الجزاء وأهدر ألكاراز (بلد الوليد) ركلة ثانية وجاء هدف نغويز (الأتلتي) من متابعته لركلة جزاء تصدى لها حارس ليغانيس.

• 49 مرة ظهر اللون الأصفر منها مرتان في مباراة ألافيس * إيبار مقابل 8 صفراوات في مباراة بلد الوليد * ريال مدريد فطرد لاعب الأخير كاسيميرو بالإنذار الثاني حاله حال رونكاليا (فالنسيا).

• عزز ميسي صدارته للهدافين برصيد 26 هدفاً منها 4 من علامة الجزاء وعزز زميله سواريز مركزه الثاني بـ17 هدفاً يليه كريستيان ستواني بـ16 هدفاً وأصبح وسام بن يدر رابعاً بـ15 هدفاً يليه خايمي ماتا بـ13 هدفاً.

تعثر سماوي

في إيطاليا أنقذ إينسيني فريقه نابولي من خسارة ثانية على التوالي بتسجيله هدفاً متأخراً أدرك به التعادل مع ساسولو وهو التعادل الثالث لسماوي الجنوب خارج أرضه والثاني بنتيجة 1/1، في حين هو الثالث لساسولو خلال 6 جولات دون فوز والسابع بملعبه والخامس بهذه النتيجة.

ولم يكن سماوي العاصمة أفضل حالاً فعاد بالتعادل بهدف لمثله من فلورنسا على الرغم من إنهائه الشوط الأول متقدماً بهدف نجمه إيموبيلي ليخرج بالتعادل السادس هذا الموسم كلها بأهداف ونصفها خارج ملعبه، على حين سجل فيورنيتنا التعادل السابع بأرضه والسابع بهذه النتيجة من 13 تعادلاً في سجله.

بالأزرق والأسود

استعاد إنتر نغمة الفوز بعد تعادل وهزيمة وذلك على حساب سبال بهدفين نظيفين جاءا بفارق عشر دقائق خلال الثلث الأخير من المباراة ليحافظ على فارق النقطة وراء جاره ميلان، فوز النييرازوري هو التاسع بملعبه وهي المرة الثانية عشرة التي يحافظ فيها على نظافة شباكه خلال 15 فوزاً منها ستة بفارق هدفين على الأقل، ومني سبال بخسارته الرابعة في ست جولات أخيرة دون فوز وهي السابعة خارج أرضه.

وعاد أتلانتا بفوز مهم من جنوا على حساب أزرقها سامبدوريا الذي خرج لاعبه بمكسب وحيد باعتلائه صدارة الهدافين وسجل أتلانتا فوزه الثاني على التوالي والسابع خارج أرضه مؤكداً طموحه بالمنافسة على مقعد دوري الأبطال وأقله الوصول إلى اليوروباليغ في حين تلقى سامبدوريا خسارته الرابعة على أرضه وهو الذي حقق الفوز بالجولتين الفائتتين.

النتائج المسجلة – الإيطالي 27

• يوفنتوس * أودينيزي 4/1 للفائز مويس كين (11 و39) إيمري كان (67 من جزاء) ماتويدي (71) وللخاسر لاسانيا (85).

• ساسولو * نابولي 1/1 للأول بيراردي (52) وللثاني إينسيني (86).

• بارما * جنوا 1/صفر كوشكا (78).

• كييفو فيرونا * ميلان 2/1 للخاسر هيتماج (41) وللفائز بيليا (31) بياتيك (57).

• إنتر ميلانو * سبال 2/صفر بوليتانو (67) غاليارديني (77).

• سامبدوريا * أتلانتا 1/2 للخاسر كوالياريللا (77 من جزاء) وللفائز زاباتا (50) جوسينس (77).

• فيورنتينا * لازيو 1/1 للأول مورييل (61) وللثاني إيموبيلي (23).

• فرزينوني * تورينو 1/2 للخاسر ياجانيني (42) وللفائز بيلوتي (56 و78).

• بولونيا * كالياري 2/صفر بولغار (34 من جزاء) سوريانو (77).

• روما * إيمبولي (أمس).

بانوراما إيطالية

• تعادلان بنتيجة 1/1 مقابل 7 انتصارات منها أربعة لأصحاب الأرض وخمسة سجل فيها الفائز هدفين فشهدت المباريات التسع 23 هدفاً وجاءت ثلاثة أهداف عبر نقطة الجزاء.

• غاب اللون الأحمر وحضر الأصفر في 42 مناسبة منها 3 مرات في مباراة يوفنتوس * أودينيزي مقابل 8 صفراوات في مباراة إنتر * سبال.

• انفرد فابيو كوالياريللا بصدارة الهدافين برصيد 20 هدفاً يليه رونالدو وبياتيك بـ19 هدفاً ثم دوفان زاباتا بـ17 هدفاً ورابعاً ميليك بـ14 هدفاً يليه إيموبيلي بـ12 هدفاً.