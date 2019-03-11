خدمات جديدة عبر السورية للبريد

أكّد مدير المؤسسة السورية للبريد بدر أحمد لـ«الوطن» الانتهاء من أتمتة مكتب بريد مدينة دويلعة وإضافة خدمات القيمة المضافة إليه وهي (خدمة رواتب المتقاعدين وخدمة وثيقة غير عامل وخدمة سجل العاملين)، ليصبح المكتب يقدم كامل الخدمات التي تقوم المؤسسة بتزويدها للمواطنين.

وبيّن أحمد خلال افتتاحه لمكتب بريد الدويلعة ظهر الأمس في محافظة دمشق، أن مكتب الدويلعة هو أحد المكاتب الثلاثة عشر التي يعمل البريد على أتمتتها مؤخراً.

ولفت إلى أن أهالي الدويلعة كانوا مسبقاً يعتمدون على مكتب بريد القصاع في الكثير من الخدمات، مبيناً أن هذا الإجراء الجديد بالإضافة إلى الخدمات المطورة التي تم إحداثها فيه ستسهل الكثير عليهم.

وأوضح أن افتتاح مكتب بريد الدويلعة جاء تطبيقاً للرؤية الإستراتيجية لإدارة المؤسسة في إطار التوسع الأفقي بمنافذ تقديم الخدمات البريدية وخدمات القيمة المضافة وزيادة عدد المكاتب البريدية.

وبيّن مدير السورية للبريد أن افتتاح المكتب، «يأتي بالتزامن مع المطالب الشعبية المتزايدة لتقديم خدمات السجل المدني ووثائق سجل العاملين في الدولة (غير موظف) والحوالات المالية والخدمات البريدية كافّة».

وأشار أحمد إلى أنه في القريب العاجل المؤسسة السورية للبريد على موعد لتوقيع اتفاق مع وزارة الداخلية لإتمام إجراءات تزويد السورية للبريد بصلاحية منح وثيقة غير محكوم للمواطنين عبر مراكزها المنتشرة في المحافظات كافة. بالإضافة إلى تأكيده أن المؤسسة ستشهد تعاوناً مع مديرية المصالح العقارية ليصار إلى تقديم خدمة جديدة هي سجل قيد عقاري.