مجلس محافظة السويداء: مديرو المؤسسات الخدمية غير شفافين

اتهم عضو مجلس المحافظة كفاح خيو خلال اجتماع مجلس محافظة السويداء في دورته الثانية مديري المديريات الخدمية بعدم الشفافية في الرد على تساؤلات الأعضاء، مشيراً إلى تصريح مدير التربية في السويداء حول نقص مادة المازوت في المدارس ليتبين و خلال جولة لأعضاء المجلس على عدد كبير من مدارس المحافظة النقص الشديد في المادة، مشيراً إلى ردود مدير الصحة حول المراكز الصحية على مستوى المحافظة والتي تبين نقصاً في الدواء في جميعها وخاصة الأدوية الإسعافية.

وتساءل عضو المجلس وائل عزام عن عدم إنفاق مبلغ 300 ألف ليرة لغرض التأهيل والتدريب في مديرية صحة السويداء وعدم استثمار الوفر في موازنة المديرية للعام الماضي والبالغ 38 مليون ليرة لشراء الأدوية، إضافة إلى تأخر في تنفيذ العقود في المديرية فضلاً عن وجود مخالفات للتوصيفات الوظيفية والمعتمدة من وزارة الصحة في التعيينات في مديرية صحة السويداء، و منها على سبيل المثال تكليف سائق من ذوي القربى بالإدارة برئاسة ورشة صيانة وإصلاح الآليات في المديرية بالرغم من وجود مهندس و فني و تكليف رئيس شؤون العاملين على شهادة ثانوية زراعية وعدم أخذ مديرية الصحة بقرارات التفتيش المتعلقة في هذا المجال.

وأشار عضو المجلس أدهم العطار إلى ضرورة الاستفادة من مياه سد شهبا و فتح وادي اللوا إضافة إلى ضرورة رفع الإشارات الملحوظة لصالخ مديرية الآثار على العقارات التي لا يتواجد ضمنها آثار في مدينة شهبا والتأكيد على توزيع محروقات التدفئة خلال فصل الصيف مع زيادة مخصصات المحافظة من المحروقات وتقديم الإعانات المالية للبلديات لدفع بدلات الاستملاك للمواطنين.

كما طالب الأعضاء بالعمل على تعديل رسم التعبيد والتزفيت ليصار إلى دفعه من قبل كل الأهالي وليس فقط من تقع منازلهم بجوار تلك الطرق، إضافة إلى مطالبتهم بتحسين نوعية الطحين المورد للأفران الآلية العامة أسوة بالأفران الخاصة ومعالجة وضع السوق السوداء للمحروقات والسيارات المفيمة وتلك التي من دون لوحات ومعالجة انتشار الأكشاك في المدينة وضرورة العمل على إنارة شوارع المدينة حتى لا تتحول إلى مدينة أشباح، إضافة إلى إنشاء سد غربي السويداء و حل قضية الأعطال المتكررة للمضخات الغاطسة لآبار المياه.