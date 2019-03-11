جلسة ساخنة لمجلس محافظة دمشق بسبب توزيع اللجان … محافظة دمشق تحل محل اللجنة المحلية لمخيم اليرموك وعودة الأهالي مرهونة بسلامة المساكن

بدت جلسة مجلس محافظة دمشق أمس ساخنة بعض الشيء على غير المعتاد في دورات المجالس السابقة، نتيجة التفاعل الكبير بين رئاسة الجلسة والأعضاء، حيث تكرر اليوم اعتراض العضو زياد الزايد على توزيع أعضاء المجلس على اللجان، ما استدعى رداً حاسماً من نائب رئيس المجلس أحمد نابلسي بأنه من لم تعجبه اللجنة التي وضعته فيها رئاسة المجلس عليه تقديم الاعتراض.

كما تم النقاش بوتيرة مرتفعة فيما يتعلق بلجنة البت في اعتراضات المالكين في مشروع 66، حيث قال غالب عنيز: إن هناك تعطيلاً لعمل اللجنة ولا يتم حتى الآن رغم مرور زمن طويل في النظر في هذه الاعتراضات، بلال نعال اعترض على عبارة تعطيل عمل اللجنة وأوضح أن عمل اللجنة انتهى ولم يعد موجوداً ولا خلاف بين أعضائها وهذا ما أكده مدير التنظيم بقوله: لا توجد لجنة الآن وهناك 25 طلباً حتى الآن لم يدرس، واتفق معهما مدير مشروع المرسوم 66 جمال يوسف أنه يجري الآن تشكيل لجنة جديدة لدراسة طلبات الاعتراض.

وأكد عبد الرحمن كنعان أن منطقة القدم أصبحت آمنة ودخلت اللجنة المختصة لكن حتى الآن لم يسمح للأهالي بالدخول، متسائلاً متى سيتم توزيع سندات الأسهم على المنطقة الثانية في مشروع 66، وتساءل عن سبب عدم منح وثيقة غير موظف من مركز خدمات كفرسوسة وطالب بضرورة تسمية كاتب عدل في كفرسوسة، وأجابت مدير مراكز خدمة المواطن في دمشق هالة دهيم أن وزارة التنمية الإدارية منعت منح وثيقة غير موظف.

وطالب محمد زند الحديد بإحداث دائرة خدمات في حي اليرموك بعد أن أصبحت محافظة دمشق تتولى مهمة الإشراف على خدمات هذا الحي محل اللجنة المحلية لمخيم اليرموك واستغرب التأخير في عمليات الاستلام والتسلم بين اللجنة المحلية ومحافظة دمشق وطالب بسرعة عودة الأهالي إلى منطقة المخيم.

وطرح كذلك موضوع مصير المخطط الجوي لمحافظة دمشق والعقد المبرم لذلك مع جامعة تشرين، حيث أكد مدير دوائر الخدمات طارق النحاس أن الصورة الأولى للمخطط لم تكن واضحة وتمت إعادتها ويجري الآن دراسة الصورة الجديدة لتقديم الملاحظات عليها.

ونبهت ماوية كلو من وجود توسع في مخالفات البناء في كفرسوسة حيث توجد البيوت القديمة ويقوم أهلها بتوسيع بيوتهم لتصبح أمراً واقعاً.

وتساءل أنس مارديني لمصلحة من يتم تعطيل العمل في سوق الخضر في المزة رغم توجيه المحافظ بالإسراع في إنجاز المحال في هذا السوق لمصلحة أسر الشهداء؟! وأكد مدير الصيانة جمال إبراهيم أنه تجري دراسة حلول بديلة للبناء هي أقل تكلفة وهناك إمكانية لتنفيذها بشكل معدني.

وطلب نصر صعب تفعيل سوق الخضر في التضامن نظراً لوجود الدراسة ولكنها لم تنفذ، وطالب بمنع وقوف السيارات أمام المدارس والإسراع في صيانة الشوارع في دف الشوك.

من جهته أكد نائب رئيس المجلس أن هناك دراسة لإنشاء مول كبير في مكان سوق الخضر في التضامن وتكون المحلات في هذا المول مخصصة لأسر الشهداء.

وطالب محمد ملحم دوائر الخدمات بالعمل على منع المخالفات من دون انتظار ورود شكاوى من المواطنين لأن هذه الشكاوى تؤدي إلى مشكلات اجتماعية وكذلك ضرورة إعادة العمل في مجمع برزة الخدمي.

من جانبه أكد مدير مشروع المرسوم جمال يوسف 66 أن المصور العام لدمشق أنجزت دراسته والآن يجري العمل على الدراسات التفصيلية وهناك رؤية لدمشق 2025-2035 وبالنسبة للدراسة استلمت دراسة القابون الصناعي وتم توقيع عقد دراسة في مخيم اليرموك.

عضو المكتب التنفيذي سمير جزائرلي أكد أنه تم تشكيل لجنة لليرموك برئاسته وتم استلام المنطقة ولا يوجد أي تأخير حيث استلمت الجغرافيا بمساحة 220 هكتاراً وكذلك المركبات وكل المواقع، والآن يتم العمل على تشكيل دائرة للخدمات في اليرموك، أما موضوع عودة الأهالي فهو مرهون بانتهاء اللجان الفنية من توصيف واقع المساكن لأن هناك مساكن مهدمة كلياً وبعضها متصدع والبعض سليم وحين انتهاء التوصيف سيسمح للأهالي الذي يملكون مساكن سليمة بالعودة.