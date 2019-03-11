اقتصاد

بنك البركة سورية واتحاد المصدرين السوري يوقعان اتفاقية تعاون

الثلاثاء, 12-03-2019

وقع كل من الأستاذ محمد عبد الله حلبي الرئيس التنفيذي لبنك البركة سورية والأستاذ محمد السواح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصدرين السوري اتفاقية تعاون تهدف إلى تقديم خدمات مصرفية مميزة للمصدرين.
وصرّح السيد حلبي: «إن من شأن هذه الاتفاقيات أن تساهم في توسيع قاعدة العمل وتمكين المنتج المحلي القادر على المنافسة العالمية في الجودة والسعر من الوصول للأسواق العربية والعالمية، من خلال المساهمة في رفع حجم الصادرات وزيادة في فرص العمل».
وصرح السيد السواح: «تعد الاتفاقية نواة لإحداث بنك لتمويل الصادرات والذي هو موجود في كل بلد تهتم بصادراتها، لأن المصدر بأمس الحاجة إلى عدة رساميل ومنها التسيل النقدي على العرض المبرم لتأمين السيولة لعمليات التشغيل ويعد نظام الإقراض لعقود التصدير الأكثر أماناً وضماناً عالمياً كإقراض لأن المصدرين هم أصحاب القواعد الاقتصادية المتينة والتي تعمل ضمن قاعدة صناعية أو زراعية كبيرة.
واستطرد قائلاً: نتمنى أن تحذو باقي البنوك حذو بنك البركة مبدئيا لإقامة قسم تمويل صادرات داخل كل بنك لتمويل الصادرات وبالنسبة للاتفاق مع بنك البركة نرحب بالتعاون مع بنك البركة الذي كان رائدا بتقديم كل التسهيلات والخدمات لكل ما هو مفيد لرجال الأعمال والقطاعات الصناعية والزراعية والتصديرية.

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