الندّاف لـ«السورية للتجارة»: استجرار الفروج واللحمة من المربين مباشرة

دعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف إدارة المؤسسة السورية للتجارة إلى أن تقوم بدور فاعل وإيجابي بتأمين وتوفير مادتي الفروج واللحمة في صالاتها ومنافذ بيعها وبأسعار مناسبة.

وشدد خلال اجتماعه أمس مع مديرين في الوزارة على أن تقوم السورية للتجارة باستجرار مادتي الفروج واللحمة من المربين والمنتجين مباشرة اختصاراً لحلقات الوساطة وبما يساهم في تخفيف نفقات الإنتاج مما يعود بالنفع على المربين والمنتجين والمستهلكين على حد سواء، ويضمن تنشيط عجلة تربية الدواجن واللحوم واستقرار الأسواق، مطالباً البدء بوضع إستراتيجية عمل واضحة تضمن توفر هاتين المادتين واستقرار السوق وزيادة شريحة الموردين والتوسع في عدد صالات البيع.

وفي هذا السياق صرّح مدير المؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم لـ«الوطن» بأنه لدى المؤسسة خمس صالات تبيع الفروج واللحمة في دمشق فقط، وستعمل المؤسسة على زيادة عدد الصالات في دمشق من خلال افتتاح صالات جديدة لبيع اللحوم، وفي المرحلة الثانية سيتم العمل على نقل التجربة لباقي المحافظات كحمص واللاذقية وحماة.

ولفت إلى أن التجربة لاقت نجاحاً في الصالات الخمس من خلال تحقيق معادلة الوصول إلى السعر المنخفض وبالجودة المناسبة، حيث وصل فرق السعر إلى نحو ألف ليرة سورية بالنسبة للحوم الحمراء وقد شهدت هذه الصالات إقبالاً جيداً من المواطنين وأصبح لديها زبائنها الخاصة، وبالنسبة للفروج فإن الفرق لم يكن كبيراً وذلك نتيجة الارتفاع الأخير الذي طال أسعار الفروج بشكل عام في سورية.

وبين أنه لدى المؤسسة إمكانية للتدخل بأكثر من طريقة في المرحلة القادمة حيث لديها مسلخ في حماة يمكن استخدامه بطاقته الإنتاجية القصوى والتوزيع لباقي المحافظات من خلال السيارات المبردة التي تمتلكها المؤسسة، مع الإشارة إلى أن أسعار اللحوم في حماة تكون عادة أرخص من باقي المحافظات كونها محافظة مصدرة للحوم.

ولفت إلى أن تعميم التجربة سيكون بالسرعة القصوى وذلك ضمن خطة سيتم وضعها للتدخل في أكثر من محافظة، مما ينتج عنها إحداث تأثير نوعي وإيجابي في الأسعار لناحية المنافسة بالأسعار وتأمين المادة من الفروج واللحوم للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.

ومن جهة أخرى أوضح مدير السورية للتجارة أن قرارات التغيير الأخيرة التي طالت 11 مديراً في مفاصل المؤسسة كانت ضمن خطة إعادة تقويم عمل المؤسسة وضخ الدماء الجديدة فيها، من خلال إجراء تقييم لعمل المديرين سواء في الإدارة المركزية أم في فروع المحافظات، وذلك لتطوير عمل المؤسسة وزيادة نشاطها في الأسواق وضمن رؤية الحكومة للتدخل الإيجابي.

هذا وحضر الاجتماع معاون الوزير جمال الدين شعيب والمدير العام للسورية للتجارة أحمد نجم، ومديرو المواد والأمن الغذائي وحماية المستهلك والأسعار والشؤون الاقتصادية في الوزارة.