عويس: دراسة مشروع قانون لزيادة الضرائب على المطاعم والفنادق

كشف نائب رئيس لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية في مجلس الشعب النائب خلدون عويس أن اللجنة تدرس مشروع القانون الخاص بالوحدات الإدارية الذي تضمن زيادة الرسوم والضرائب السنوية على المطاعم والفنادق والملاهي وغيرها من الأماكن التي يرتادها الأغنياء لزيادة موارد الوحدات. وفي تصريح لـ«الوطن» أكد عويس أنه تم الطلب من أعضاء المجلس التواصل مع الوحدات الإدارية كل في محافظته لوضع المقترحات قبل اتخاذ قرار اللجنة ليأخذ القانون صفة النضوج وأن تتم دراسته بشكل متأن. وأشار إلى أنه لن يكون هناك زيادة على الضرائب التي تؤثر بشكل مباشر في معيشة المواطن بل هي تخص فئة معينة.