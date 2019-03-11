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عويس: دراسة مشروع قانون لزيادة الضرائب على المطاعم والفنادق

| محمد منار حميجو

الثلاثاء, 12-03-2019

كشف نائب رئيس لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية في مجلس الشعب النائب خلدون عويس أن اللجنة تدرس مشروع القانون الخاص بالوحدات الإدارية الذي تضمن زيادة الرسوم والضرائب السنوية على المطاعم والفنادق والملاهي وغيرها من الأماكن التي يرتادها الأغنياء لزيادة موارد الوحدات. وفي تصريح لـ«الوطن» أكد عويس أنه تم الطلب من أعضاء المجلس التواصل مع الوحدات الإدارية كل في محافظته لوضع المقترحات قبل اتخاذ قرار اللجنة ليأخذ القانون صفة النضوج وأن تتم دراسته بشكل متأن. وأشار إلى أنه لن يكون هناك زيادة على الضرائب التي تؤثر بشكل مباشر في معيشة المواطن بل هي تخص فئة معينة.

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