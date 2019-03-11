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علي: توجه لمنع استيراد أجهزة الإنارة التقليدية واستبدالها باللدّات

| قصي أحمد المحمد

الثلاثاء, 12-03-2019

كشف مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة يونس علي أن هناك توجّه جديد لإصدار تشريع فني ومواصفات خاصة لعملية استيراد أجهزة الإنارة إلى سورية ليكون ذلك ضابطاً يسهم في الحد من إدخال أجهزة الإنارة التقليدية والاعتماد على الأجهزة التي تعتمد على العناصر المشعة «اللدات».
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن علي أن ذلك يأتي بالتزامن مع التوجه العالمي نحو الاعتماد على تقنية اللدّ الضوئي لكونها عملياً توفر ما يقرب من 70 بالمئة من الطاقة المستخدمة للإنارة، معتبراً أن هذا الإجراء وهو «الاعتماد على اللدات» يمكن أن يساعد توجه وزارة الكهرباء حالياً للحد من الهدر الكبير في الطاقة بمختلف المجالات.

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