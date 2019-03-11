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لطفي: قلة المواد يعوق إيصال الكهرباء للمشتركين في ريف دير الزور

| عبد المنعم مسعود

الثلاثاء, 12-03-2019

كشف مدير عام شركة كهرباء دير الزور أن قلة المواد المتوافرة لدى الشركة هو ما يعوق العمل على إيصال التيار الكهربائي للمشتركين بأرياف المحافظة، مبيناً أن ما يأتي من مستودعات الوزارة قليل ولا يكفي الحاجة. وأوضح لطفي أن إيصال الكهرباء للمشتركين في هذه الأرياف حتى مدينة العشارة يحتاج إلى أكثر من 500 محولة، مؤكداً أن عمليات إيصال الكهربائي تقتصر في الوقت الحالي على المؤسسات الحكومية والجمعيات الفلاحية.
ولفت لطفي إلى أن عدد مراكز التحويل في المحافظة قبل الأزمة كان يتجاوز 4 آلاف مركز، مشيراً إلى أن تغذية المحافظة بالكهرباء تتم عبر محطة توليد التيم.

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