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بوتفليقة يعلن عدم ترشحه لولاية خامسة ويرجئ الانتخابات

| وكالات

الثلاثاء, 12-03-2019

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عدم ترشحه لولاية خامسة، وأفادت الوكالة الجزائرية الرسمية للأنباء، بأن بوتفليقة أعلن أيضاً تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 من نيسان القادم، من دون أن يحدد موعداً آخر لها.
كما أعلن بوتفليقة في رسالة إلى الشعب الجزائري، عن إجراء تعديلات جمة على تشكيلة الحكومة، وتنظيم الاستحقاق الرئاسي عقب الندوة الوطنية المستقلة تحت إشراف حصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة. وبعد إعلان بوتفليقة عدم ترشحه لولاية خامسة، قدم رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى استقالته، وعين الرئيس الجزائري وزير الداخلية نور الدين بدوي رئيساً للحكومة، خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل أويحيى.

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