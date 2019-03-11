125 ألف مولود سوري في الأردن منذ 2011!

كشفت صحيفة «الغد الأردني»، نقلاً عن الناطق باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، محمد حواري، أنه منذ عام 2011 وحتى مطلع العام الحالي، ولد ما يقرب من 125 ألف طفل سوري على أراضي الأردن.

وأضاف حواري: أن عدد السوريين في الأردن بلغ 671 ألف لاجئ مسجل لدى مفوضية اللاجئين الأممية، يشكل الأطفال نسبة 48 بالمئة منهم، ويتوزع 83 بالمئة من السوريين على مختلف المحافظات الأردنية.

حواري لفت إلى أن 17 بالمئة من السوريين يعيشون داخل المخيمات الحدودية، من بينها الزعتري والأزرق، على حين تقدر الحكومة الأردنية أن عدد السوريين على أراضيها بلغ 1.3 مليون مهجر.