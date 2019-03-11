«الوطني الكردي» أخفق في توحيد «الأكراد»! … «التحالف الأميركي» يقتل خمسين مدنياً سورياً في الباغوز

مجزرة جديدة ارتكبها «التحالف» الأميركي المزعوم، بحق المدنيين السوريين في الباغوز راح ضحيتها العشرات منهم، وسط تخبط مقصود في العمليات العسكرية التي تقودها ميليشيا «قسد» في تلك المنطقة بحجة مقاتلة «داعش».

وكالة «سانا» للأنباء نقلت عن مصادر أهلية قولها: إن طائرات تابعة لـ«التحالف الدولي» الذي تقوده الولايات المتحدة من خارج مجلس الأمن بذريعة محاربة تنظيم داعش في سورية والعراق، قصفت مخيم الباغوز بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، ما تسبب باستشهاد 50 مدنياً أغلبيتهم من الأطفال والنساء ووقوع عشرات من الجرحى.

ولفتت المصادر إلى أن العدوان استهدف عشرات العائلات الهاربة من مناطق انتشار داعش في المخيم، موضحة أن عدد الشهداء مرشح للارتفاع بسبب الحالة الحرجة للعديد من الجرحى الذين أصيبوا من جراء العدوان.

وأول من أمس زعمت «قسد» أنها استأنفت عملياتها ضد داعش في الباغوز، وهي آخر جيوب التنظيم في شرق الفرات، وذلك بعد توقف لأيام، أعلن خلالها التنظيم عن التوصل إلى اتفاق مع «التحالف الدولي» و«قسد» يتضمن خروج من يرغب من مسلحيه بأمان.

مصادر إعلامية معارضة قالت: إن استمرار العمليات العسكرية قرب الضفاف الشرقية لنهر الفرات، في القطاع الشرقي من ريف دير الزور، تزامن مع خروج نحو 120 من مسلحي التنظيم وعائلاتهم من أنفاق وخنادق الباغوز، ليرتفع تعداد الخارجين منذ مطلع كانون الأول من العام 2018، إلى نحو 59120 شخصاً بينهم أكثر 6300 من مسلحي التنظيم.

يأتي ذلك في وقت فشلت فيه «لجنة المؤتمر الوطني الكردستاني» خلال اجتماعها الموسع مع الأحزاب والكتل السياسية الكردية أمس في القامشلي، بمشاركة ممثلين عن 27 حزباً وكتلة سياسية كردية، «في الوصول إلى أهدافه».

واختتم الاجتماع الذي كان مغلقاً، من دون تحقيق أهداف المرحلة الثانية من مبادرة «الوطني الكردستاني»، المتمثلة بالوصول إلى صيغة مشتركة لتوحيد الصف الكردي، في وجه المخططات التي تستهدف الكرد!