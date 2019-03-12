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وفاة رجل فاز بمسابقة أكل الفطائر

| وكالات

الأربعاء, 13-03-2019

انتهى اليوم الخامس للاحتفال بعيد أسبوع المرافع في مدينة فلاديمير الروسية بوفاة رجل فاز بمسابقة أكل وجبات الفطائر.
وقالت صحيفة «روسيسكايا غازيتا» الروسية إن الرجل الذي أكل كمية كبيرة من الفطائر خلال فترة وجيزة، توفي بعد إعلانه فائزاً في مسابقة عيد المرافع.
ولم تذكر الصحيفة كمية الفطائر التي أكلها، واكتفت بالقول: إن الرجل سقط على الأرض بعد إعلان فوزه في المسابقة وفقد الوعي.
وحضر أطباء سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث بعد دقائق، ولكنهم لم يستطيعوا إنقاذه. وفتحت الشرطة تحقيقاً في ملابسات الحادثة لتحديد سبب وفاة الرجل.
يذكر أن عيد أسبوع المرافع يحتفل به في روسيا قبل حلول الصوم المسيحي الأرثوذكسي الكبير الذي يدوم 40 يوماً. وجرت العادة أن يأكل الناس في هذا العيد كميات من الفطائر.

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