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النوم مع طفلك قد يقتله

| وكالات

الأربعاء, 13-03-2019

يمكن للآباء والأمهات أن يعرضوا أطفالهم لخطر الإصابة بمتلازمة موت الرضع المفاجئ، من خلال النوم بجانبهم على الأريكة أو الكرسي المفرد.
ويعتقد الخبراء أن نوم الأطفال الرضع على كرسي مغطى بغطاء ناعم، بدلاً من سرير الأطفال القياسي، يمنع هروب الحرارة بشكل جيد، ما يزيد من خطر ارتفاع درجة الحرارة، والذي يعد أحد أسباب متلازمة موت الرضع المفاجئ، وهو الموت غير المتوقع وغير المبرر لطفل يتمتع بصحة جيدة.
وحذرت مؤسسة «Lullaby Trust charity»، التي أجرت عملية المسح، من نوم الآباء والأمهات بجانب أطفالهم على الأرائك أو الكرسي، أو بعد شرب الكحول والتدخين، حيث إن أكثر من 130 طفلاً يموتون سنوياً، نتيجة مشاركة السرير مع والديهم.
وقالت جيني وارد، من «Lullaby Trust»: «حتى لو لم يكن أولياء الأمور يخططون للنوم مع أبنائهم، فإن العديد منهم ما زالوا ينامون مع الأطفال دون قصد، ما يعرض حياتهم للخطر».
ووجدت المؤسسة الخيرية التي تعمل على زيادة الوعي حول «SIDS»، أن 40 بالمئة من نحو 8500 والد، ممن شملهم الاستطلاع، شاركوا أبناءهم النوم في وضع غير آمن.
وفي مثل هذه الظروف، يمكن أن يتوقف الطفل عن التنفس نتيجة الاختناق الناجم عن النوم المشترك. وتوصي المؤسسة بتجنب النوم المشترك، إذا ولد الطفل قبل إتمام 37 أسبوعاً من الحمل.

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