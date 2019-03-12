الجيش يرد على خروقات الإرهابيين شمالاً ويقضي على العشرات ويحبط هجوماً انتحارياً على دير محردة

أحبط الجيش العربي السوري فجر أمس هجوماً إرهابياً على دير محردة بريف حماة الشمالي، بالترافق مع مواصلته الرد على خروقات الإرهابيين لـ«اتفاق إدلب» واستهدافهم مدينة حلب بالقذائف. وأفاد مراسل «الوطن» في حماة، بأن الجيش أحبط فجر أمس هجوماً إرهابياً على دير محردة شنه انتحاريان حاولا اقتحامه ولما عجزا عن ذلك بسبب تصدي الجيش لهما فجرا نفسيهما بالقرب منه ما أدى إلى استشهاد عنصر من حمايته وإصابة 4 آخرين بجراح.

ولفت المراسل إلى أن الجيش استهدف طائرة استطلاع أطلقها الإرهابيون في سماء محردة.

من جانبه، بيَّنَ مصدر إعلامي لـ«الوطن»، أن الجيش اشتبك مع مجموعات إرهابية ترفع شارات تنظيم « جبهة النصرة» الإرهابي حاولت الاعتداء على نقطة له بمحور الجديدة بريف حماة الشمالي، ما أسفر عن مقتل العديد من الإرهابيين وجرح آخرين وتدمير عتادهم الحربي، على حين ارتقى الملازم أول سنان محمد شهيداً.

كما تصدى الجيش لمجموعات إرهابية حاولت التسلل من قطاع ريف حماة الشمالي بـالمنطقة «منزوعة السلاح» التي حددها «اتفاق إدلب» نحو نقاط له على محور شيزر وتعامل معها بالمدفعية الثقيلة، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين إصابات بالغة أيضاً.

وتصدى الجيش أيضاً لمجموعات إرهابية تسللت من محور اللطامنة وكفرزيتا نحو نقاط عسكرية بريف حماة الشمالي، وذلك باستهدافها بصليات صاروخية حققت إصابات مباشرة بأهدافها.

كما منعت وحدات من الجيش مجموعات إرهابية من التسلل نحو نقاطها العسكرية، من أطراف سراقب وأم جلال بقطاع ريف إدلب من «المنزوعة السلاح»، وذلك برميها بالمدفعية الثقيلة، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين وفرار الناجين.

وأوضح المصدر الإعلامي أن الجيش رد على هذا التصعيد العدواني على نقاطه وخرق «النصرة» وحلفائها «اتفاق إدلب»، باستهداف نقاط انتشارها بالصواريخ والمدفعية الثقيلة في كل من الأربعين واللطامنة ومورك وكفرزيتا بريف حماة الشمالي وفي الحويز والحويجة بريفها الغربي، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين.

كما قضت وحدات من الجيش بضربات صاروخية على مجموعات من «النصرة» في منطقة الهبيط بريف إدلب الجنوبي الشرقي، واستهدفت بضربات مدفعية وصاروخية كثيفة أوكاراً لها في حرش عابدين وأطراف خان شيخون وسرمين والخوين بريف إدلب الجنوبي والشرقي، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين وجرح آخرين وتدمير عتادهم الحربي أيضاً.

بموازاة ذلك ذكرت وكالة «سانا» للأنباء أن إرهابيين يتحصنون على الأطراف الغربية لمدينة حلب اعتدوا بعد ظهر أمس بالقذائف الصاروخية على حي الزهراء ما أدى إلى استشهاد مدني وإصابة 3 آخرين. سبق ذلك بحسب الوكالة اعتداء مجموعات إرهابية بقذيفة صاروخية على منازل المواطنين في حي الموكامبو ما أسفر عن وقوع أضرار مادية في المكان.

وأوضح نشطاء على «فيسبوك» أن الجيش رد على خروقات الإرهابيين باستهداف مواقع «النصرة» في ريف حلب الغربي.

في الأثناء نقل تلفزيون «تي آر تي هابر» التركي الحكومي عن وزارة الدفاع التركية أمس أن «الهجمات الناجمة من تل رفعت على منطقة إعزاز تزايدت»، وأضافت: «يمكن القيام بدوريات مشتركة مع روسيا في هذه المنطقة».