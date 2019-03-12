حلم ثلاثية البرشا يبدأ أمام ليون … لهيب وعنفوان في قمة إليانز أرينا

تختتم اليوم بداية من العاشرة مساءً مباريات دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا عندما يتقابل بايرن ميونيخ مع ضيفه ليفربول على أرضية ملعب إليانز أرينا الذي سيكون شاهداً على أقوى مباريات هذا الدور والصافرة للإيطالي أورساتو، واللقاء الثاني مسرحه ملعب كامب نو ويجمع صاحب الأرض والجمهور برشلونة مع ضيفه ليون الفرنسي الذاهب إلى الجحيم والصافرة للبولندي مارسينياك.

ثلاثية برشلونة منبعها مباراة اليوم إذا علمنا أن الفريق يسير بخطا واثقة في مسابقة الدوري الإسباني كما أنه حجز مكانه في نهائي الكأس، كما أن ثلاثية البايرن ممرها مباراة اليوم التي لن تكون سهلة أمام فريق متمرس في هذه المسابقة وكلاهما نال شرف التتويج خمس مرات.

ليفربول الذي يتأخر بنقطة في مسابقة الدور المحلي عن المتصدر مانشستر سيتي يعطي أولوية للبطولة المحلية ولكن ذلك لا يعني بحال من الأحوال تسليم مفاتيح التأهل للعملاق البافاري.

ويبقى ليون الفرنسي المحطة الأضعف في هذا الدور وخاصة أنه لم يستثمر عاملي الأرض والجمهور في مباراة الذهاب فسيذهب إلى الجحيم باحثاً عن كتابة التاريخ أمام فريق لا يستهان به وهو بحق مرشح فوق العادة لنيل لقب هذه النسخة.

اللافت في لقاءي الذهاب أن الشباك صمتت وهي نتيجة مطلوبة للمضيفين اليوم ولكنها لم تكن سيئة للزائرين، وتجارب الريدز مع البايرن تبدو متوازنة وهــذا يجعل لقاء اليوم مرهوناً بأقدام اللاعبين في الوقــت الــذي تبــدو فيه الأفضلية كبيــرة لمصلحة برشلونة واثق الخطا، وللعلم فإن ليفربول انتزع بطاقة التأهل ثلاث مرات مقابل الخروج أربع مرات عندما تعادل في لقاء الذهاب صفر/صفر.

المذاكرات الأخيرة

تغلب بايرن ميونيخ على ضيفه فولفسبورغ 6/صفر ضمن المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الألماني مقتنصاً الصدارة بفارق الأهداف عن دورتموند ولكل منهما 57 نقطة.

تفوق ليفربول على ضيفه بيرنلي بأربعة أهداف لهدفين ضمن المرحلة الثلاثين من الدوري الإنكليزي مبقياً على فارق النقطة خلف المتصدر مانشستر سيتي بواقع 73 إلى 74.

تعادل ليون مع مضيفه ستراسبورغ 2/2 محافظاً على مركزه الثالث بخمسين نقطة متقدماً بفارق ثلاث نقاط على مرسيليا الرابع.

فاز برشلونة على ضيفه فاليكانو بثلاثة أهداف لهدف محافظاً على الصدارة بفارق سبع نقاط عن أتلتيكو مدريد بواقع 63 إلى 56.

قبل الصافرة

• ينشد بايرن ميونيخ الذي فاز في آخر أربع مباريات في أرضه أمام الإنكليز التأهل الثامن على التوالي للدور ربع النهائي وتحديداً منذ الخروج موسم 2010- 2011 على يد الإنتر ولا يتفوق عليه من بين الأندية المتبارية في هذا الدور إلا برشلونة، ويغيب عن البافاري في مباراة اليوم كيميش ومولر للإيقاف في الوقت الذي يستعيد فيه ليفربول خدمات مدافعه الأغلى في العالم فان دايك، وسبق للبايرن أن تأهل عشر مرات على حساب الإنكليز مقابل الخروج خمس مرات كان آخرها موسم 2004- 2005 في هذا الدور، وحصيلة البايرن في هذا الدور التأهل 11 مرة والخروج ثلاث مرات.

• سبق لكل فريق أن فاز مرة واحدة في ست مواجهات جمعت البايرن وليفربول والأهداف 6/5 لمصلحة البايرن وفي هذه المسابقة لم يفز أحد في ثلاث مواجهات، إذ كان فوز البايرن في كأس الكؤوس وفوز الريدز في كأس السوبر، وواجه كلوب البايرن على أرضية ملعب إلياز أرينا 14 مرة فحقق أربعة انتصارات مقابل تعادل وتسع خسارات، ويتطلع ليفربول إلى التأهل الثاني على التوالي لربع النهائي والمرة السادسة في سبع مشاركات خلال الاسم الجديد للمسابقة، وسبق لليفربول أن تأهل 14 مرة على حساب الألمان مقابل الخروج مرتين، ولم يخسر ليفربول على الأراضي الألمانية في آخر 4 مباريات محققاً فوزين، والحصيلة الإجمالية على الأراضي الألمانية فوزه 3 مرات مقابل 9 تعادلات و5 هزائم كان آخرها أمام ليفركوزن في ربع نهائي 2001- 2002 بهدفين لأربعة ومن بعدها واجه ليفربول الألماني 16 مرة خالياً من الخسارة مقابل الفوز 10 مرات.

• خسر ليفربول مباريات له الثلاث التي لعبها خارج أرضه في مسابقة دوري الأبطال هذا الموسم بينما البايرن لم يتعرض للخسارة في سبع مباريات، ولجأ إلى الترجيح ست مرات أخفق مرة واحدة كانت في نهائي 2012 أمام البلوز تشيلسي بينما ليفربول لجأ إلى الترجيح أربع مرات ففاز ثلاث مرات وخرج مرة، ويحسب لليفربول أنه لم يخسر في هذا الدور سواء في الذهاب أم الإياب منذ الخسارة أمام برشلونة في إياب 2006- 2007 ومن بعدها فاز خمس مرات مقابل تعادل يتيم.

• برشلونة في دور الستة عشر بملعبه حقق 12 فوزاً مقابل تعادل وخسارة كانت أمام ليفربول في ذهاب 2006- 2007، واستقبل الفرنسيين في كامب نو 11 مرة عرفت ثمانية انتصارات مقابل تعادلين وخسارة، وفي الأدوار الإقصائية أمام الأندية الفرنسية تأهل أربع مرات وخرج ثلاث مرات وانقاد لركلات الترجيح ست مرات ففاز بخمس مقابل خسارة، وعلى الطرف المقابل تأهل ليون ثلاث مرات على حساب الأندية الإسبانية وخرج مثلها وخاض ركلات الترجيح ثلاث مرات ابتسمت له مرة واحدة، وللعلم فإن ليون لم يفز على برشلونة في سبع مباريات مكتفياً بثلاثة تعادلات والأهداف 16/7 لمصلحة البرشا وسبق لميسي أن سجل ثلاثة أهداف في خمس مواجهات أمام ليون.