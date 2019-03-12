نقص في حليب الأطفال للفئة العمرية الثانية.. ونقابة الصيادلة: هذه مسؤولية وزارة الصحة

وصلت شكاوى لـ «الوطن» عن انقطاع حليب الأطفال للفئة العمرية الثانية لفترة تجاوزت الأسبوعين.

بدوره بيّن عضو مجلس صيادلة سورية جهاد وضيحي أن حليب الأطفال ليس مقطوعاً بشكل نهائي من الصيدليات وإنما هو متوافر بحصص أسبوعية قليلة لا تناسب الاستهلاك الأسبوعي، مشيراً إلى أن النقابة من الممكن أن تضع متابعة موضوع زيادة الحصص ضمن أولوياتها لتذليل الصعوبات، كاشفاً عن جلسة لمجلس النقابة ستعقد اليوم لطرح هذا الموضوع وإرسال النتائج كافة لوزارة الصحة لإيجاد حلول لكون هذه المشكلة تظهر بشكل دائم.

وأكد وضيحي لـ«الوطن» أن هذا النقص في حليب الأطفال لا يشمل جميع أنواع الحليب وإنما فقط أنواع الحليب التي تستهلك بشكل كبير.

وأعاد وضيحي سبب عدم كفاية الحصص الأسبوعية من حليب الأطفال إلى الإجراءات الروتينية لإجازات الاستيراد وطريقة طرحها إضافة إلى أمور الشحن، لافتاً إلى أن هذا الموضوع يتعلق بوزارتي الصحة والاقتصاد مبيناً أن مهمة النقابة تتوقف على ضمان توافر الحليب في الصيدليات للمواطن.

وكشف وضيحي عن إنشاء مستودع استيرادي عائد للنقابة وهو الآن في خطواته النهائية لافتتاحه، لاستيراد الحليب والأدوية النوعية المقطوعة من الأسواق لكون النقابة على دراية تامة بحاجات المواطن الضرورية التي يعاني من أجل الحصول عليها بشكل يومي.