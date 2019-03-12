576 مليوناً إيرادات صوامع حمص و204 ملايين أرباحها في عام … تفريغ 37 باخرة بإيرادات وصلت إلى 320 مليوناً

بيّن مدير فرع الشركة العامة لصوامع الحبوب في حمص محمود صليبي لـ«الوطن» أن القيمة الإجمالية لإيرادات الفرع من تخزين مختلف أنواع الحبوب خلال عام 2018 وصلت إلى نحو 576 مليون ليرة سورية، ولقد حقق الفرع أرباحاً منها بقيمة مالية تجاوزت 204 ملايين ليرة سورية.

وأشار صليبي إلى أن الشركة العامة للصوامع شركة ذات طابع اقتصادي تعتمد في طبيعة عملها على تخزين الحبوب بأنواعها (قمح- شعير- ذرة- فول الصويا وغيرها من الحبوب) وتتقاضى أجوراً لقاء تخزين وتعقيم وتهوية وغربلة الحبوب.

ولفت إلى أن كمية إدخالات الحبوب إلى وحدة صومعة الحبوب في طرطوس وصلت إلى نحو 388 ألف طن خلال العام الماضي، على حين بلغت كمية إخراجات الحبوب منها إلى كل أنحاء القطر حوالي 408 آلاف طن من مختلف أنواع الحبوب، وأن عدد البواخر التي تم تفريغها 37 باخرة بإيرادات إجمالية وصلت إلى 320 مليون ليرة سورية.

وكشف صليبي أن فرع الشركة في حمص يسعى حالياً إلى إعادة تأهيل التفريعة السككية الخاصة بوحدة صومعة حمص التي تم تدميرها بفعل الإرهاب في موقعي قزحل وسنيسل بتكلفة 246 مليون ليرة سورية، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ أعمال التأهيل للتفريعة السككية ووضعها بالخدمة خلال النصف الأول من عام 2019 الجاري، ما يؤثر إيجاباً في العائدية الاقتصادية للفرع من خلال زيادة نسب التخزين في وحدة حمص وخفض التكاليف والنفقات بمقدار 60 بالمئة نتيجة لنقل الحبوب من المرفأ إلى الصوامع بوساطة القطارات بدلاً من الشاحنات، باعتبار أن تكلفة نقل الطن الواحد من الحبوب في الشاحنات تصل إلى 4 آلاف ليرة سورية على حين تبلغ تكلفته في القطارات 1800 ليرة سورية فقط، مؤكداً أنه وبعد وضع التفريعة السككية بالخدمة ستزداد إيرادات الفرع بمقدار عشرات الأضعاف سنوياً مقارنة بعدم إعادة تأهيلها وتفعيلها.

وأكد أن الفرع يقوم حاليا بإعادة تأهيل وحدة التصنيع المركزية التابعة له وصيانة الآلات فيها بعد توقفها عن العمل وخروجها عن الخدمة لمدة أكثر من 7 أعوام من سنوات الأزمة وذلك بخبرات وطنية ومحلية، مبيناً أن هذه الوحدة (المعمل) تعمل على تصنيع خطوط إنتاج وحدات صوامع الحبوب إضافة إلى تصنيع قطع التبديل اللازمة لجميع الصوامع المتوزعة على مختلف أنحاء القطر خلال فترة الصيانات الدورية لها، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن توضع هذه الوحدة بالخدمة خلال النصف الثاني من العام الحالي.