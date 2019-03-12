سورية

صباغ يشيد بمواقف كوريا الديمقراطية التضامنية مع الشعب السوري

| وكالات

الأربعاء, 13-03-2019

أكد رئيس مجلس الشعب حموده صباغ، أمس، خلال لقائه سفير جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بدمشق مون جونغ نام على ضرورة تعزيز التعاون بين البرلمانين في البلدين الصديقين، بما يخدم المصلحة العليا للشعبين.
ولفت صباغ بحسب وكالة «سانا» للأنباء، إلى وقوف سورية مع كوريا الديمقراطية إزاء التهديدات الأميركية التي تحاول النيل من صمود الشعب الكوري وقضيته العادلة منوهاً بمواقف كوريا الديمقراطية التضامنية قيادة وشعباً مع الشعب السوري.
من جانبه أشار جونغ نام إلى الأسس المتينة والراسخة للعلاقات بين سورية وكوريا الديمقراطية، معرباً عن تقديره لمواقف سورية الداعمة لبلاده في المحافل الدولية.
حضر اللقاء أعضاء مكتب المجلس وأعضاء جمعية الصداقة السورية الكورية الديمقراطية في المجلس. يذكر أن وفداً من مجلس الشعب زار العاصمة الكورية بيونغ يانغ في بداية تشرين الأول من العام الماضي، وعقد جلسة مباحثات موسعة مع أعضاء مجلس الشعب الأعلى في كوريا الديمقراطية تطرقت إلى آليات تطوير العلاقات البرلمانية بين المجلسين.

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