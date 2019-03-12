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الأخرس: العمل على إطلاق منصة للتحكم بالإعلانات عبر «واتس آب» و«فيسبوك»

| راما محمد

الأربعاء, 13-03-2019

كشف مدير المؤسسة العربية للإعلان أيمن الأخرس أن الأجهزة المختصة ضبطت وأوقفت شركات تبيع كوبونات وحسومات من دون الحصول على الموافقات اللازمة، لافتاً إلى وجود شركة واحدة مرخصة في هذا المجال.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح الأخرس أن الشركة المرخصة تبيع كوبونات تحمل ختم المؤسسة إلى جانب وجود آلية لوضع ترقيم متسلسل للبطاقات، مرجعاً السبب في عدم إتاحة الحصول على الكوبونات بشكل مجاني إلى أن البطاقات نفسها تحمل حسومات إضافة لوجود نفقات لفريق العمل. وأعلن الأخرس عن بدء العمل على إطلاق منصة إلكترونية للمؤسسة تساعد في التحكم بالإعلانات عبر الإنترنت وتطبيقات واتس آب وفيسبوك. وأوضح الأخرس أن تنظيم العمل الإعلاني الإلكتروني عبر مواقع التواصل سيكون بناءً على المخرجات والأسس التي يقوم عليها قانون الإعلام بعد صدوره، لافتاً إلى عدم وجود أي رقابة للمؤسسة على الإعلانات عبر صفحات فيسبوك وأنه يمكن تطبيق الرقابة بعد إطلاق المنصة الإلكترونية ولكن ليس بشكل مطلق.

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