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العيسى: ظهور السل والبلهارسيا في ريف الرقة الشمالي

| قصي أحمد المحمد

الأربعاء, 13-03-2019

كشف مدير صحة الرقة جمال العيسى أن مرض السل أصبح ينتشر في ريف المحافظة الشمالي، مقدراً عدد المصابين بنحو 42 ما بين رئوي وخارج الرئة.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد العيسى أنه تم التواصل مع مديرية الصحة العالمية لتزويد المرضى بالأدوية المناسبة لعلاجهم، معلناً عن انتشار جديد لمرض «البلهارسيا» ظهرت أعراضه لأول مرة على رجل عمره 45 عاماً منذ أسبوع وهو من أبناء ريف الرقة الشمالي بجوار مدينة تل أبيض التي تسيطر عليها ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية – قسد».
وأوضح العيسى أن هذه الحالة نادرة لكون المرض انقرض من المحافظة لأكثر من 20 عاماً مضت، مرجعاً أسباب انتشار الأمراض المذكورة لقلّة الرعاية الصحية.
وكشف العيسى أنه يوجد ما يقرب من 12 ألف إصابة تقريباً بمرض اللشمانيا بالمحافظة منها 4 آلاف مصاب في المناطق التي تقع تحت سيطرة ميليشيا «قسد»، ونحو 8 آلاف مصاب في المناطق المحررة.

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