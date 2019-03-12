تعبر عن عقلية الغطرسة الأميركية … دمشق تدين بشدة تصريحات غراهام حول الجولان

أدانت سورية بأشد العبارات التصريحات التي أدلى بها عضو مجلس الشيوخ الأميركي ليندسي غراهام، حول الجولان العربي السوري المحتل، مؤكدة أنها تعبر عن عقلية الهيمنة والغطرسة للإدارة الأميركية، مشددة على أن الاحتلال الإسرائيلي إلى زوال مهما طال أمده.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح نشرته «سانا»: إن تصريحات غراهام تشكل الدليل الأحدث على ازدراء الولايات المتحدة، للشرعية الدولية وانتهاكاتها الفاضحة والسافرة للقانون الدولي، حيث أكدت كل قرارات الأمم المتحدة، على الوضع القانوني للجولان السوري، بأنه أرض محتلة وأن قرار كيان الاحتلال الغاصب بالضم باطل وملغى ولا أثر له، وبالتالي لا يحق لسلطة الاحتلال القيام بأي إجراءات تغير من تركيبته الديموغرافية وهويته الحقيقية.

وأكد المصدر أن الشعب العربي السوري عموماً، وأهلنا في الجولان المحتل خصوصاً، الذين لم يتوقفوا عن مقاومة الاحتلال، هم أكثر تصميماً وعزيمة على الاستمرار في النضال حتى تحرير الجولان المحتل بشكل كامل، وعودته إلى كنف الوطن الأم، مشدداً على أن الاحتلال إلى زوال مهما طال أمده ولن تستطيع كل قوى الهيمنة والغطرسة والديمقراطيات الزائفة كسر إرادة التحدي لدى السوريين.

وأول من أمس، قام رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع غراهام والسفير الأميركي لدى كيانه ديفيد فريدمان، بجولة ميدانية في الجولان المحتل.

وقال غراهام: «أريد نقل رسالة بسيطة مفادها أنني سأعود لمجلس الشيوخ حيث سأعمل مع السيناتور كروز، على بدء حراك يسعى إلى الاعتراف بالجولان كجزء من دولة إسرائيل لأبد الآبدين»!

بموازاة ذلك، أعرب رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي في بيان صحفي نقلته وكالة «سبوتنيك»، عن رفضه القاطع لما صدر من تصريحات أثناء زيارة هؤلاء إلى الجولان، وشدد السلمي على أن «هذه المحاولات والمخططات باطلة وملغاة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، وتمثل أعمالاً عدائية وتهديدا للأمن والسلم الإقليمي والدولي».