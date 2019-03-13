تسجيل أغنيتين للأطفال ضمن مشروع تمكين اللغة العربية

ضمن مشروع تمكين اللغة العربية للأطفال تم تسجيل أغنيتين للأطفال من بين خمس أغان أعدت بالتعاون بين لجنة تمكين اللغة العربية في وزارة الثقافة ودائرة الموسيقا في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بوزارة الإعلام.

وجاءت الأغنية الأولى بعنوان «أهلاً بالمدرسة» من ألحان الشابة كوكب صالح وأداء الطفلين تاج قسام وزين عمار ومن كلمات الشاعر عبد الرحمن الحلبي الذي كتب أيضاً الأغنية الثانية بعنوان «يا أحلى الأسامي» من ألحان مهدي إبراهيم وأداء الفنان علاء صالح والطفلة غنى بو حمدان حيث وزع الأغنيتين موسيقيا الموسيقي أسعد خوري وبإشراف الدكتور المثنى علي.