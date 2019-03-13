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معركة بين فهدين تودي بهما إلى الهاوية

| وكالات

الخميس, 14-03-2019

اشتبك فهدان شرسان في معركة حامية الوطيس من أجل مساحة من الأرض لم يستطيعا العيش معاً عليها بسلام.
وذكرت صحيفة «ديلي ميل» أن الحادث وقع في قرية باتكافالدي في ولاية ماهاراشترا الهندية، عندما هجم الفهدان أحدهما على الآخر لإثبات وجوده وحقه على قطعة من الأرض.
لكن المعركة انتهت بكارثة للمفترسين اللذين سقطا في بئر عمقها 15 متراً. وسمع السكان المحليون في المنطقة صوت الحيوانين من البئر، فاستقدموا فرقة حماة البيئة من مركز الفهود الذي يقع على بعد 80 كيلو متراً من القرية.
وعندما وصل فريق الإنقاذ إلى مكان الحادث، كان الفهدان قد توقفا عن القتال واحتمى أحدهما بالآخر بالقرب من حائط البئر العميق.
واستغرقت عملية إنقاذ الحيوانين أكثر من 3 ساعات، ونقل الحيوانان إلى مركز رعاية الفهود وتلقيا العناية اللازمة وعولجت جراحهما التي نتجت عن المعركة. وقال رئيس الأطباء البيطريين في المركز، أجاي ديشموخ: «سيبقى الفهدان تحت الرعاية لعدة أيام حتى تعافيهما، ومن ثم سيطلق سراحهما إلى البرية».

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