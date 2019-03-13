محمود حسن مكرم في دير الزور

كرمت كلية الآداب والعلوم الإنسانية في دير الزور الفنان والخطاط محمود حسن تقديراً لمسيرته الفنية وعطاءاته الإبداعية.

وأقيم على هامش حفل التكريم معرض بمشاركة نقابة المعلمين وفرع اتحاد شبيبة الثورة عرض خلال فيلم قصير يحكي مسيرة حياة الفنان حسن الفنية وبعضاً من أعماله.

الفنان حسن من مواليد عام 1949م حاصل على إجازة في الجغرافيا، عمل مدرساً لمادة الخط العربي والزخرفة في دار المعلمين العامة ومعهد إعداد المدرسين، عرضت أعماله داخل سورية وخارجها وحصل على العديد من الجوائز، أقام عشرات المعارض الفردية والجماعية.