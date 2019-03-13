كندا حنا تقطع ماكياجها وترقص بخفة ورشاقة … هند صبري تنعى سبعة من عائلتها وكاظم الساهر يعايد المرأة في عيدها بطريقته الخاصة

اتسمت معظم منشورات النجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالغنى وتعدد المواضيع المنشورة واختلافها على الصعد كافة، منها الطريف والظريف، ومنها السلبي والإيجابي وإلى التفاصيل:

حماسة شديدة

أشعلت النجمة السورية كندا حنا مواقع التواصل الاجتماعي بظهورها في مقطع فيديو طريف جداً في فيديو التقط في كواليس تصوير أحد الأعمال، عندما كانت الخبيرة تقوم بتطبيق الماكياج على وجهها.

وفاجأت الاثنتان المتابعين بقطعهما جلسة الماكياج ورقصهما على أنغام أغنية بحماسة شديدة، ثم عودتهما إلى الجلسة قبل قطعها مجدداً، وأثنى الكثير على عفوية وخفة حركات ورشاقة حنا.

على شو!

وجهت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور رسالة غامضة وكلمات غريبة لشخص مجهول، وجاء في الرسالة: «لما اثنين بيتعرفوا على بعض أقله يكون في بيناتن لباقة بالتعامل، وأوقات بتتوقع من الأشخاص يللي بتكنلهن المحبة والاحترام يبادلوك باهتمامن وتقديرهن».

وأضافت: «للأسف، القصة مش تبادل مشاعر بقدر ما هي تقصد للتجاهل، برأيهن هيك هني مهمين أو غرور ما بعرف على شو!».

وتابعت في صورة ثانية القول: «المعلومة المهمة هي يللي ما عنده قدر من المحبة والتواضع ما عندو شي ولا شي».

بيان مفصل

بعد إعادة تداول مقطع فيديو قديم من إحدى حلقات برنامج «صاحبة السعادة» التي شهدت حضور فتاتين على أنهما من أسرة الفنان المصري الراحل شكري سرحان، ردت عائلته على الأمر من خلال بيان مفصل.

وأصدرت أسرة النجم الراحل بياناً نفت فيه أن الفتاتين اللتين ظهرتا في البرنامج هما من أحفاده، مهددة باللجوء إلى القضاء في حالة عدم تقديمهم اعتذاراً سريعاً وتوضيحاً للمشاهدين عما وقع.

وذكر البيان: «في إحدى حلقات برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، استضافت فتاتين ادعتا بأنهما حفيدتا الفنان الراحل شكري سرحان، وإذ نشير إلى أن هذا الادعاء باطل ولا أساس له من الصحة ومخالف تماماً للحقيقة، فإن الفنان الراحل لم ينجب سوى اثنين من الأبناء الذكور الابن الأكبر هو السفير يحيى شكري سرحان والمقيم في أستراليا مع ابنه الفنان كريم سرحان وهو الحفيد الأول للفنان الراحل، والابن الثاني هو الفنان والسيناريست الراحل صلاح شكري سرحان، الذي رحل في العام 2015 ولديه من الأبناء أربعة فارس ونور والعزيز بالله وليلى وأكبرهم في المرحلة الثانوية».

حلم بسيط

حقق معجب بالفنانة اللبنانية إليسا حلمه البسيط، بعد أن أعد العدة وطار فوق لبنان بالمظلة ورفع اسم إليسا على لافتة.

ونشر الشاب المقطع على موقع تويتر وكتب عليه معلقاً: «حققت حلمي اليوم، لم تكفني الأرض لأعبر عن محبتي لك فقررت رفع صورتك عالياً في سماء لبنان، لأقول لك على الأرض ديماً عم عبرلك، صار لازم بالسما تعرفي أديش بحبك.. كبر الأرض وبُعد السما.. بحبك».

حادث مأساوي

نعت الفنانة التونسية هند صبري ضحايا الطائرة الإثيوبية التي سقطت الأحد الماضي وراح ضحيتها 149 شخصاً.

وكتبت: «إنه حادث مأسوي ولا يسع المرء إلا أن ينعى أرواح هؤلاء الذين كانوا بعيداً عن ديارهم في محاولة منهم لجعل العالم مكاناً أفضل، أدعو اللـه أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان في هذا الوقت العصيب».

وفاجأت الجميع بتغريدة أخرى جاء فيها: «اليوم أشارك أسرة الأمم المتحدة نعي 19 من العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية الذين لقوا حتفهم إثر تحطم الطائرة الإثيوبية ومن بينهم 7 أشخاص من أسرتي ببرنامج الأغذية العالمي».

ويشار إلى أنه تم تعيين صبري سفيرة للنوايا الحسنة لمنظمة الأغذية العالمية التابعة للأمم المتحدة في العام 2010، وتهدف مهماتها إلى مكافحة الجوع في منطقة الشرق الأوسط.

نية سيئة

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة المغربية سلمى رشيد أظهر تعرضها لموقف محرج جداً خلال إحدى حفلاتها.

وظهرت في الفيديو وهي تقف على المسرح وعدد قليل جداً من الناس أتوا لحضور حفلها الذي أحيته لمناسبة يوم المرأة حيث بقيت معظم مقاعد القاعة فارغة.

ونقل موقع مغربي عن مدير أعمالها نفيه صحة ما تم تناقله، وأشار إلى أن الحفل حقق نجاحاً كبيراً، ولفت إلى أن رشيد نشرت مقطعاً أظهر ذلك. كما أوضح أن الفيديو الذي تم تداوله سجل بعد انتهاء الحفل حين كانت الفنانة تلقي التحية الختامية على الحضور.

واعتبر أن من عمل على نشر الفيديو فعل ذلك بنية سيئة ومن أجل الإساءة إلى صورة الفنانة.

عيد سعيد

تجمهر مجموعة من محبي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أمام منزلها في بيروت، وكانوا حاملين البالونات الملونة ولافتات عليها صورها بهدف الاحتفال بيوم ميلادها ومعايداتها على طريقتهم.

ويظهر في المقطع عدد من الفتيان والفتيات يحملون البالونات ويصرخون باسم النجمة اللبنانية، التي سارعت للخروج من الشرفة والتلويح لهم والتقاط الصور لهم وبدت في غاية السعادة والاندهاش من المفاجأة الجميلة التي تم إعدادها لها.

ووثقت وهبي اللحظات المميزة من خلال التقاط مقاطع الفيديو بنفسها للاحتفالات التي قام بها الشباب وإطلاقهم البالونات في الجو، وكيف غنوا لها أغنية الميلاد ورقصوا وسط البالونات الملونة المتطايرة في الشارع.

ووضع الشباب أغاني وهبي ورقصوا على أنغامها في الطريق.

عشاء رومانسي

مرة جديدة، أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند ضجة كبيرة بعد نشرها لمقطع فيديو يوثق الأجواء الرومانسية التي تم تحضيرها لها، من دون أن تذكر مع من توجد في غرفة النوم.

واستعرضت غرفة النوم والزينة الرومانسية من الشموع المحضرة على شكل قلوب، والشراشف البيضاء والأطباق الفاخرة لعشائها الرومانسي مع شخص مجهول، وأنهته بنشر صورة لدبلتين مع تعليق «سعادتي أنت».

كذلك نشرت مجموعة صور من العشاء الرومانسي، وعلقت: «يقول نزار قباني: الحياة تعلمك الحب، والتجارب تعلمك من تُحب، والمواقف تعلمك من يُحبك».

عيد المرأة

في يوم المرأة العالمي، وجه الفنان العراقي كاظم الساهر رسالة رومانسية ملأى بالحب والمشاعر لكل سيدة في عيدها.

وقدم المعايدة للسيدات جميعاً بطريقته الراقية وصوته الهادئ وقال لها: «لن نشتري هذا العيد شجرة، ستكونين أنت الشجرة، كل عام ونساؤنا بألف خير».

وظهر الساهر في المقطع بكامل أناقته والابتسامة تعلو وجهه وهو يخاطب النساء، ومن خلفه تمر معايدات للمرأة تتغزل بها وبعطائها وقدراتها.

لقاء قريب

لم تجد الفنانة التونسية لطيفة سوى حسابها على موقع تويتر لتحذر جمهورها من استغلال إحدى قاعات الحفلات في تونس اسمها والزعم كذباً أنها تستعد لإحياء حفل غنائي به.

وغردت مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسؤولين عن هذه القاعة، وقالت: «إلى كل جمهوري في تونس أؤكد لكم عدم وجودي الليلة فيما يسمى قاعة billionaire وأعدكم بأنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق هذا المكان والمسؤولين عنه وكل من يستغل صورتي بهذا الشكل من دون علمي.. ولنا لقاء قريب إن شاء اللـه في تونس».

سخرية ورواق

عرضت الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر صورة نشرتها في وقت سابق وأشارت إلى أنها تعرضت بسببها للسخرية.

فقد ظهرت في مقطع فيديو وردت من خلاله على الساخرين من شكلها وعلى من وصفوها بالقبيحة.

وقالت إن السخرية من أشكال الفنانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشكل مصدر رزق بالنسبة إلى بعض الأشخاص.

ويبدو أنها قصدت شخصاً محدداً حيث أشارت إلى أنه وصف الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم يوماً بالقبيحة.

وأضافت: «نادين نجيم التي تعتبر أيقونة في الجمال لا تحظى بإعجابه»، لافتة إلى أن هذا ما لا يدعوها إلى الشعور بالانزعاج بسبب تعليقه على شكلها.

وأضافت: «بالعكس رواق… خليكون عم تسترزقوا من التنمر علينا وأنا قبلانة لأن أنت و6 آلاف حدا غيرك لو بدو يضل ليل نهار يحاول يخلقلي عقدة نفسية من شكلي… ملاقية حالي قمر»، داعية معجبيها إلى عدم الرد عليه.