في دوري شباب الممتاز.. مواجهات صعبة في القمة

مباريات صعبة في كل مراكز التدريب في الأسبوع العشرين من الدوري الممتاز لحساب فئة الشباب.

فالكرامة قلص الفارق الذي يفصله عن تشرين بعد سقوط الأخير مهزوماً أمام الشرطة، فباتت المنافسة على قمة الدوري مستقرة.

الكرامة المتصدر يستقبل على أرضه فريق المجد، وأغلب الظن أن يفوز الكرامة الذي لم يتعثر في أي مباراة في الإياب، بينما تراجع أداء المجد ونتائجه في الفترة الأخيرة، وحسبه أن يشد عوده أمام فريق قوي مرعب على أرضه، في الذهاب فاز تشرين 4/صفر، المباراة يوم الجمعة.

تشرين الوصيف الحالي بمباراة أقل يواجه على أرضه فريق الطليعة بالمركز الخامس، والمباراة قوية بكل تفاصيلها وخصوصاً أن الطليعة أثبت أنه من طينة الكبار، تشرين الذي بدأ يشعر أن البطولة تسحب من تحته، لن يفرط بها وسيبذل كل جهد لتحقيق فوز يعيده إلى الصدارة، والطليعة بلا شك يبحث عن نتيجة طيبة، في الذهاب فاز الكرامة 3/1، المباراة يوم الجمعة.

يوم السبت يلتقي في حلب الاتحاد ثالث الدوري مع الجيش، مباراة صعبة على الضيوف بعض الشيء فالعروض الأخيرة التي قدمها الجيش لم تكن مرضية والنتائج كانت متفاوتة بين المقبول وغيره، على العموم فإن الجيش لن يكون ضيفاً في مباراة تعني الشيء الكثير للفريقين من حيث التنافس على الألقاب، والفوز وإن كان مضموناً للاتحاد إلا أن الجيش قادر على قلب المعادلة، في الذهاب فاز الاتحاد 3/2.

الوحدة يستقبل السبت على ملعب الجلاء فريق حطين، الضيف انتفض مؤخراً وبات يحقق نتائج جيدة، ومثله حال صاحب الأرض، لذلك ستكون المباراة على مستوى عال من التنافس مع أفضلية للوحدة الذي فاز في الذهاب 2/1.

النواعير قد يكسب المباراة يوم الجمعة من دون أن يذهب إلى الملعب، فالطرف الآخر فريق الحرفيين الذي عودنا عدم الحضور إلى ملاعب المحافظات.

في طرطوس يحاول الساحل سرقة النقاط من الشرطة ليفك شراكة المركز ما قبل الأخير مع جبلة، الشرطة قوي وارتقى بمستواه كثيراً، وكل شيء وارد بالمباراة، في الذهاب فاز الشرطة 2/صفر.

أخيراً جبلة يستقبل الوثبة على ملعبه، وهي صعبة على الفريقين، الوثبة تحسن كثيراً عن الذهاب، وجبلة يغرق كثيراً في المؤخرة، وهي مباراة الأمل الأخير لجبلة، وإلا فسيكون وضعه صعباً جداً في الذهاب فاز الوثبة 2/1 والمباراة يوم السبت.

أخيراً تقام المباراة المؤجلة بين جبلة وتشرين يوم الثلاثاء القادم على ملعب جبلة.