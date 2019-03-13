فرصة جديدة للريدز والريال يستقبل سلتا بقيادة زيزو

تدخل منافسات الدوري في كل من ألمانيا وإنكلترا مراحلها الحاسمة مع فارق الأهداف الذي يفصل بين البايرن ودورتموند وفارق النقطة بين مان سيتي وليفربول، ويملك الأخير فرصة للضغط على منافسه وخطف الصدارة مؤقتاً في حال تخطيه فولهام في لندن ذلك أن لعبة السيتي مع اليونايتد مؤجلة لخوضهما منافسات كأس إنكلترا حيث تنتظر الأول مهمة سهلة على أرض سوانزي (درجة أولى) بينما مهمة الثاني أصعب على أرض وولفرهامبتون سابع البريميرليغ.

وبالعودة إلى البوندسليغا تبدو الأمور معقدة بين البافاري وأصفر الرور الأول يستقبل ماينز على حين الثاني يحل ضيفاً على هيرتا برلين عاشر الترتيب، وكل ذلك بانتظار الكلاسيكو بين الكبيرين مطلع الشهر القادم, وفي الدوري الفرنسي والإيطالي حيث المنافسة معدومة على اللقب إلا أن ديربي ميلانو يبدو كافياً للإثارة وخاصة أن قطبي المدينة يتصارعان على المركز الثالث والفارق نقطة لمصلحة ميلان، وفي بلاد العطور يلتقي سان جيرمان مع مرسيليا في الكلاسيكو الجماهيري الملتهب من دون النظر إلى ترتيب الفريقين، وفي إسبانيا يحاول ريال مدريد إنهاء الموسم الكارثي على الوجه الأمثل وقد عاد المدرب زيدان ليقود دفة الفريق من جديد، ويحاول الفريق الملكي الضغط مجدداً على جاره الأتلتي الذي يخوض مباراة صعبة على أرض بلباو.

فرصة للأسبقية

في الدوري الألماني أصبح فارق الأهداف يحكم بين البايرن ودورتموند الساعي للعودة إلى منصة التتويج الذي يملك فرصة للتقدم لمدة 24 ساعة عندما يحل ضيفاً على هيرتا برلين في الملعب الأولمبي، حيث لم يعرف الفوز في آخر 4 زيارات ضمن البوندسليغا، وسبق لدورتموند أن حقق 6 انتصارات و4 تعادلات وخسارتين خارج أرضه على حين حقق هيرتا 5 انتصارات ومثلها تعادلات وبهزيمتين في ملعبه، يذكر أن الفريقين تعادلا في آخر مواجهتين وثانيهما في الذهاب عندما فرض هيرتا التعادل 2/2 في الوقت البديل.

وفي إيطاليا سيكون أمام روما فرصة للثأر من سبال الذي هزمه بثنائية ذهاباً في الأولمبيكو وكذلك لمعادلة إنتر بالمركز الرابع نقاطاً قبل ديربي مادونينا وكان روما اختتم الجولة الـ27 بفوز صعب على حساب إيمبولي ليصبح على بعد ثلاث نقاط من النييرازوري، وخاض الجيلاروسي 14 مباراة خارج أرضه ففاز بخمس وخسر مثلها وتعادل بأربع، ويحتل سبال المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن مثلث الهبوط علماً أنه لم يحقق الفوز في آخر 6 جولات وسبق له أن خسر من ضيفه مرتين بالموسم الماضي 1/3 وصفر/3.

عودة منتظرة

في إسبانيا أصبح فريقا العاصمة خارج البطولة الأوروبية بخسارة الأتلتي أمام يوفنتوس بثلاثية رونالدو بعد فوزه ذهاباً بثنائية وكان الريال سبقه بالخسارة أمام أياكس ليتفرغ قطبا مدريد لما تبقى لهما من الليغا، حيث يستقبل الريال في برنابيه سلتا فيغو المتراجع إلى المركز الثامن عشر ويقوده المدرب العائد زيدان في أول ظهور له خلفاً لسولاري، ويحاول المدرب الفرنسي الذي غادر الفريق مع نهاية الموسم الماضي الحفاظ على موقعه والوصول إلى مركز الوصيف مع تلاشي فرصة المنافسة على اللقب وكذلك إعادة الملكي إلى الصورة المثالية لبطل أوروبا ثلاث مرات في عهد زيزو، وكان الريال تلقى 4 هزام مقابل 8 انتصارات وتعادل هذا الموسم، على حين سلتا الذي سجل فوزاً يتيماً في 12 جولة أخيرة لم يحقق أكثر من فوزين خارج ملعبه مقابل 3 تعادلات و8 هزائم، وهو الذي لم يعرف الفوز على الريال في خمس سنوات فائتة فخسر 8 من 9 مواجهات وآخرها ذهاب الموسم الحالي 2/4.

وبالمقابل يسعى الأتلتي إنهاء الموسم بالمركز الثاني وعدم رمي منديل اللقب أمام البرشا حتى اللحظة الأخيرة إلا أنه يزور بلباو بمعنويات منهارة عقب الخروج الأوروبي المؤسف والأخير ما زال يمني النفس بمشاركة قارية علماً أنه لم يحقق الفوز على ضيفه منذ 2013، الأتلتي الفائز بالجولات الأربع الأخيرة خاض 13 مباراة خارج ملعبه (5 انتصارات و6 تعادلات وخسارتان)، بينما خاض كبير الباسك 14 مباراة بأرضه (5 انتصارات و7 تعادلات وهزيمتان)، وفيما يلي برنامج المباريات:

الإنكليزي – الأسبوع 31

• السبت: بورنموث * نيوكاسل، بيرنلي * ليستر سيتي، ويستهام * هيدرسفيلد (5.00).

• الأحد: فولهام * ليفربول (4.15)، إيفرتون * تشيلسي (6.30).

وتأجلت مباريات: مان سيتي * مان يونايتد، توتنهام * كريستال بالاس، وولفرهامبتون * الآرسنال، واتفورد * ساوثهامبتون، برايتون * كارديف سيتي.

كأس إنكلترا – ربع النهائي

• السبت: واتفورد * كريستال بالاس (4.15)، سوانزي * مان سيتي (7.20)، وولفرهامبتون * مان يونايتد (9.55).

– الأحد: ميلوول * برايتون (6.00).

الإسباني – الأسبوع 28

• الجمعة: سوسيداد * ليفانتي (10.00).

• السبت: هويسكا * ألافيس (2.00)، ريال مدريد * سلتا فيغو (5.15)، بلباو * أتلتيكو مدريد (7.30)، ليغانيس * جيرونا (9.45).

• الأحد: إيبار * بلد الوليد (1.00)، اسبانيول * إشبيلية (5.15)، فالنسيا * خيتافي، فياريال * رايو فاليكانو (7.30)، بيتيس * برشلونة (9.45).

• الإثنين: (10.00).

الألماني – الأسبوع 26

• الجمعة: مونشن غلادباخ * فرايبورغ (9.30).

• السبت: شالكه * لايبزيغ، فولفسبورغ * دوسلدورف، شتوتغارت * هوفنهايم، أوغسبورغ * هانوفر (4.30)، هيرتا برلين * دورتموند (7.30).

• الأحد: ليفركوزن * بريمن (2.30)، فرانكفورت * نورنبرغ (4.30)، بايرن ميونيخ * ماينز (7.00).

الإيطالي – الأسبوع 28

• الجمعة: كالياري * فيورنتينا (9.30).

• السبت: ساسولو * سامبدوريا (4.00)، سبال * روما (7.00)، تورينو * بولونيا (9.30).

• الأحد: جنوا * يوفنتوس (1.30)، لازيو * بارما، أتلانتا * كييفو فيرونا، إيمبولي * فرزينوني (4.00)، نابولي * أودينيزي (7.00)، ميلان * إنتر ميلانو (9.30).

الفرنسي – الأسبوع 29

• الجمعة: نيس * تولوز (8.00)، ليل * موناكو (9.45).

• السبت: ليون * مونبيلييه (6.00)، كان * سانت إيتيان، نيم * ستراسبورغ، غانغان * ديجون، أنجيه * أميان (9.00).

• الأحد: ريمس * نانت (4.00)، بوردو * رين (6.00)، سان جيرمان * مرسيليا (10.00).