رئيس مجلس الوزراء إلى السويداء قريباً … الخطيب: المنفذ الحدودي مع الأردن على طاولة الحكومة وقطار من دمشق إلى السويداء

كشف وزير الاتصالات إياد الخطيب عن زيارة قريبة جدا لرئيس مجلس الوزراء إلى محافظة السويداء يجري التحضير لها حالياً.

وبيّن الخطيب أن الأولويات التي تعمل الحكومة عليها تتمثل في تأمين المشتقات النفطية ومادة القمح وتوفير احتياجات قطاع الصحة لتعزيز الجبهة الداخلية لافتاً إلى أن الآثار الناجمة عن الحرب الاقتصادية التي تتعرض لها سورية تجعل الشعب بتذمر من كل القرارات الحكومية. مشيراً إلى أن العقوبات التي دخلت في التطبيق في شهر تشرين الأول الماضي يستهدف دول محور المقاومة وأدى إلى توقيف شحنات النفط القادمة في المياه الإقليمية.

ولفت الخطيب إلى أنه تم وضع الأولويات لتنفيذ المشاريع بحيث يكون الأولوية للمشاريع التي لها انعكاس على المواطن حتى يباشر بها في ظل ندرة القطع الأجنبي مبيناً أن المشاريع التي لم يباشر بها كان السبب عدم توفر الاعتمادات المالية.

وبالنسبة لقطاع الاتصالات بين الخطيب كانت الحرب على هذا القطاع عبر الشركات التي تورد التجهيزات لسورية مشيراً إلى أن وزارة الاتصالات وقعت اتفاقية مع وزارة التربية لدعم الإنترنت في المدارس بحيث تدفع الوزارة نصف التكلفة.

وكشف الخطيب أيضاً أن المنفذ الحدودي لمحافظة السويداء مع الأردن هو على طاولة الحكومة وبانتظار موافقة الجانب الأردني وهذا المنفذ له أهمية في تحقيق انتعاش اقتصادي وسياحي¡ لافتاً إلى العمل يجري على تنفيذ خط حديدي يصل السويداء بدمشق وتفريعة من أزرع باتجاه المدينة الصناعية في أم الزيتون.

وبخصوص استثمار شركة عصير الجبل بعد فسخ العقد مع المؤسسة السورية للتجارة بيّن الخطيب أنه تم عرض الموضوع على مجلس الوزراء وجرى تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وعضوية وزراء الاتصالات والصناعة وشؤون مشاريع المنطقة الجنوبية ومدير عام السورية للتجارة لمعالجة هذا الموضوع واقتراح تشكيل مجلس إدارة جديد.

كما لفت إلى الاهتمام بقطاع الصحة من خلال تخصيص 90 مليون يورو لشراء الأدوية الخاصة بالأمراض السرطانية ، ولفت إلى أن وزير المالية أكد بأنه لا يمكن منح ـ قرض لأي متعامل متعثر بتسديد الديون المترتبة عليه إلا بعد مراجعة المصرف المعني وإجراء التسويات اللازمة، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على إحداث مصرف تسليف شعبي في صلخد ضمن خطة عام 2020 بالإضافة للموافقة على إنشاء خطوط صرف صحي في مدينة السويداء بطول 5 كم ضمن خطة العام الحالي.

بدوره أشار وزير الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية رافع أبو سعد إلى أنه تمت معالجة موضوع أسعار العنب المورد للشركة السورية لتصنيع العنب بالسويداء من قبل مجلس الوزراء لدفع أثمان العنب من خلال تخصيص اعتماد بشكل سنوي بقيمة حوالي 500 مليون ليرة مؤكداً العمل على حل قضية شركة عصير الجبل.

وتركزت مداخلات المعنيين حول ضرورة ضبط العمل في معبر نصيب الذي أصبح بابا لتهريب الخبز و المحروقات إلى الأردن و ساهم في رفع أسعار المواد الغذائية والخضر والفواكه في المحافظة، إضافة إلى الإسراع في الأعمال الإنشائية لمعمل تاميكو وإنشاء خط لإنتاج خل التفاح في الشركة السورية لتصنيع العنب بالسويداء ومتابعة العمل في مشروع المجتمع التنموي على طريق صلخد والمتوقف منذ ثلاثة أشهر وحل مشكلة تسويق التفاح والكميات التي مازالت مخزنة في وحدات الخزن والتبريد التابعة للسورية للتجارة بالسويداء والبالغة 2400 طن و خاصة مع ما تلاقيه السورية للتجارة من صعوبة في تصريف المخزن لديها من مادة التفاح والتي سيلحق بها التلف بعد شهرين في حال لم يتم تصريفها والإسراع بإصدار النظام الداخلي والملاك العددي للمؤسسة السورية للتجارة ودعم مجلس مدينة السويداء بآليات النظافة ومنح عمال النظافة حوافز مجزية.