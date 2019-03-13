سورية

الاتحاد الأوروبي يواصل تحريضهم على عدم العودة! … وصول دفعة جديدة من المهجرين السوريين من الأردن

| وكالات

الخميس, 14-03-2019

مع عودة دفعة جديدة من المهجرين السوريين في الأردن إلى مناطقهم المحررة من الإرهاب في سورية، واصل الاتحاد الأوروبي عرقلة عودة هؤلاء المهجرين عبر تأكيده أنه لا يشجعهم على العودة.
وعادت أمس دفعة جديدة من المهجرين من مخيم الأزرق في الأردن عبر معبر نصيب إلى بلداتهم وقراهم التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب وأعاد إليها الأمن والاستقرار وهو ما وفر بيئة لعودة آلاف السوريين الذين فروا من جرائم المجموعات الإرهابية.
وبين عقلة عواد (من أبناء الغوطة الشرقية) في تصريح نقلته وكالة «سانا» للأنباء، وهو في المعبر مع عدد من المهجرين العائدين بعد سنوات طويلة من التهجير تجاوزت الست سنوات، أنه يعود اليوم إلى وطنه بعدما تخلصت الغوطة من الإرهاب وعاد إليها الأمان بفضل الجيش العربي السوري، مؤكداً أن على كل سوري غادر أن يحزم أمتعته ليعود إلى وطنه فاليوم تعود سورية كما كانت آمنة مطمئنة وهي حضن يتسع للجميع.
رئيس مركز هجرة نصيب العقيد مازن غندور بدوره، أوضح في تصريح لـــ«سانا»، أن المركز استقبل أمس عشرات المهجرين بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، حيث قدمت لهم الجهات المعنية كل ما يلزم من حافلات وسيارات شاحنة لنقلهم وأمتعتهم من المنطقة الفاصلة بين معبري جابر ونصيب إلى داخل سورية، لافتاً إلى أن عدد المهجرين الذين عادوا منذ افتتاح المعبر في منتصف تشرين الأول الماضي حتى الآن بلغ 15200 مهجر دخلوا بموجب تذاكر مرور مؤقتة.
بموازاة ذلك واصل الاتحاد الأوروبي عرقلته إعادة المهجرين السوريين إلى بلدهم، حيث أكد مفوض سياسة الجوار والتوسع الأوروبي يوهانس هان في الجلسة الافتتاحية لأيام الحوار في البرلمان الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي لا يشجع على عودة المهجرين إلى سورية، ولا يقف أمامهم!
وقال هان بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية: «بعض اللاجئين يختار الرجوع إلى سورية، والأمم المتحدة توصي بذلك إذا توفرت شروط العودة، أما الاتحاد فلا يشجع على العودة»، زاعماً في الوقت ذاته أنه «لا يقف عائقاً أمامهم»!

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